Complexul Vladimirescu, dezvoltat de Rodaris, lansează o oportunitate unică pe piața imobiliară din Republica Moldova: posibilitatea de a cumpăra prin credit ipotecar un apartament aflat în construcție, indiferent de etapa de realizare a proiectului, folosind drept garanție chiar viitorul apartament. În prezent, Vladimirescu este singurul proiect rezidențial din țară care oferă această posibilitate.

Noua soluție le oferă cumpărătorilor o modalitate mai accesibilă de a deveni proprietari: nu mai este necesar să aștepte ca blocul să atingă un anumit grad de finalizare sau să fie dat în exploatare pentru a putea accesa un credit ipotecar. Apartamentul dorit poate fi achiziționat chiar acum, prin credit ipotecar și la prețul avantajos din etapa de construcție.

Avantajul financiar este semnificativ: în prezent, prețul la Vladimirescu este cu până la 500 euro/m² mai avantajos comparativ cu apartamente similare din blocuri deja date în exploatare. Iar în condițiile în care darea în exploatare a Complexului Vladimirescu este planificată deja pentru primăvara anului 2027, această oportunitate îți permite să beneficiezi astăzi de prețul etapei de construcție, fără să aștepți finalizarea proiectului pentru a putea cumpăra prin credit ipotecar.

Complexul Vladimirescu/ Arhiva

Un mod mai avantajos de a deveni proprietar

În practică, pentru foarte mulți cumpărători, finanțarea prin credit ipotecar înseamnă un efort financiar lunar considerabil mai redus comparativ cu achiziția în rate direct de la dezvoltator. În funcție de perioada de finanțare aleasă, diferența poate fi semnificativă, oferind familiilor mai multă flexibilitate și posibilitatea de a-și administra mai ușor bugetul.

În același timp, finanțarea prin credit ipotecar presupune și o analiză riguroasă a proiectului înainte de acordarea creditului, oferind cumpărătorilor un nivel suplimentar de încredere și siguranță în procesul de achiziție.

Complexul Vladimirescu/ Arhiva

Cumperi la preț de construcție, fără să aștepți finalizarea proiectului

Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestui produs este faptul că viitorii proprietari pot cumpăra locuința la prețul din etapa de construcție.

Pe măsură ce lucrările avansează și complexul se apropie de darea în exploatare, valoarea apartamentelor crește în mod firesc. Astfel, cumpărătorii au posibilitatea să investească mai devreme, beneficiind de unul dintre cele mai atractive prețuri disponibile în ciclul de dezvoltare al proiectului.

Complexul Vladimirescu/ Arhiva

Complexul Vladimirescu – mai mult decât un apartament

Situat la doar două minute de Flacăra, Complexul Vladimirescu este conceput pentru oamenii care își doresc nu doar o locuință, ci una calitativă.

Complexul rezidențial include:

havuz și zone verzi amenajate;

promenadă de-a lungul râului;

curte închisă de 2000m2, sigură pentru copii și amenajată cu teren de joacă;

parcare subterană pe trei niveluri cu acces direct prin lift;

spații comerciale la parter;

stații pentru încărcarea automobilelor electrice;

sistem fotovoltaic pentru alimentarea spațiilor comune.

La interior, apartamentele sunt proiectate pentru confort și eficiență energetică și includ:

încălzire prin pardoseală;

geamuri cu trei sticle REHAU;

izolare fonică profesională Danosa;

zidărie Ytong - nr.1 în Europa datorită proprietăților termoizolante;

balcoane închise;

pregătire pentru instalarea aparatului de aer condiționat;

holuri finisate cu marmură și granit;

ascensoare moderne și silențioase.

O investiție într-un viitor mai sigur

Complexul Vladimirescu urmează să fie dat în exploatare în primăvara anului 2027, iar astăzi apartamentele pot fi achiziționate începând de la prețurile specifice etapei de construcție: deja se instalează geamurile, se lucrează la fațada complexului și se lucrează la varianta albă.

Prin posibilitatea accesării unui credit ipotecar încă din această etapă, Rodaris oferă cumpărătorilor șansa de a economisi semnificativ, fără a amâna decizia până la finalizarea construcției și fără a pierde avantajul prețului actual.

Persoanele interesate pot beneficia de o consultație gratuită pentru alegerea apartamentului și simularea unei finanțări personalizate. Completează formularul aici pentru a primi o simulare de calcul.

Date de contact: +373 62 190 888; vladimirescu.rodaris.md

*Acest articol este un produs comercial



