Un tratament dentar complex presupune mai multe etape, planificare atentă și, uneori, mai multe zile petrecute în Chișinău. Pentru ca pacienții din alte localități sau din străinătate să beneficieze de tratament în condiții cât mai confortabile, My Dental Clinic oferă cazare gratuită pentru tratamentele complexe în valoare de minimum 2 000 de euro.

Această facilitate este destinată pacienților care aleg tratamente ample, precum reabilitările orale complexe, inserarea mai multor implanturi dentare, lucrările protetice extinse sau tratamentele estetice realizate în mai multe etape.

Tratament și confort, într-un singur plan

La My Dental Clinic, fiecare caz începe cu o consultație detaliată și un plan de tratament personalizat. Medicii analizează starea de sănătate orală, stabilesc etapele necesare și explică transparent procedurile, durata și costurile tratamentului.

Pentru pacienții eligibili, cazarea este inclusă, astfel încât aceștia să se poată concentra asupra tratamentului și recuperării, fără grija organizării suplimentare a șederii.

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Cui i se adresează oferta?

Oferta de cazare gratuită este potrivită în special pentru:

pacienții care locuiesc în afara Chișinăului;

pacienții din diaspora care revin în Moldova pentru tratamente dentare;

persoanele care au nevoie de implanturi și lucrări protetice complexe;

pacienții al căror plan de tratament presupune mai multe vizite consecutive.

Condițiile de acordare a cazării sunt stabilite în funcție de planul individual de tratament și de durata procedurilor.

My Dental Clinic/ Arhiva My Dental Clinic

De ce să alegi My Dental Clinic?

La My Dental Clinic beneficiezi de o abordare multidisciplinară, tehnologii moderne și tratamente realizate de medici specializați în implantologie, chirurgie orală, protetică și estetică dentară.

De la diagnostic și planificare până la realizarea lucrării finale, fiecare etapă este atent coordonată pentru obținerea unui rezultat funcțional, estetic și de lungă durată.

Alege un tratament dentar complex fără grija cazării. Programează o consultație la My Dental Clinic și află ce soluție este potrivită pentru tine.

My Dental Clinic/ Arhiva My Dental Clinic

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