Vara este momentul potrivit pentru a acorda mai multă atenție sănătății și aspectului zâmbetului tău. La My Dental Clinic, am pregătit oferte speciale pentru tratamente dentare esențiale, implantologie, ortodonție și estetică dentară.

Indiferent dacă ai nevoie de înlocuirea unui dinte, tratarea unei carii, aparat dentar sau un zâmbet complet nou, acum poți beneficia de tratamente profesionale la prețuri avantajoase.

Implant dentar – 150 de euro

Înlocuiește dintele lipsă cu o soluție fixă și durabilă. În această perioadă, prețul unui implant dentar este de numai 150 de euro.

Pentru tratamentele care presupun inserarea mai multor implanturi, beneficiezi și de oferta:

5 implanturi + 1 implant gratuit.

Oferta poate fi o soluție avantajoasă pentru pacienții care au pierdut mai mulți dinți și au nevoie de o reabilitare orală complexă.

Extracții dentare la prețuri speciale

O extracție dentară realizată la timp poate preveni durerea, inflamația și apariția unor complicații.

Prețurile promoționale sunt:

Extracție dentară pentru adulți – 600 de lei , în loc de 1 000 de lei;

, în loc de 1 000 de lei; Extracție dentară pentru copii – de la 100 de lei, în loc de 600 de lei.

Înaintea procedurii este necesară consultația medicului, pentru evaluarea cazului și alegerea celei mai potrivite metode de tratament.

My Dental Clinic/ Arhiva My Dental Clinic

Aparat dentar cu brackeți – 9 500 de lei

Un zâmbet armonios începe cu o mușcătură corectă și o poziționare echilibrată a dinților. În această vară, poți începe tratamentul ortodontic cu un aparat dentar cu brackeți la prețul de 9 500 de lei.

My Dental Clinic/ Arhiva My Dental Clinic

Medicul ortodont va realiza evaluarea necesară și îți va recomanda un plan de tratament adaptat nevoilor tale.

My Dental Clinic/ Arhiva My Dental Clinic

10 fațete dentare – 2 500 de euro

Pentru pacienții care își doresc o transformare estetică vizibilă, oferta pentru 10 fațete dentare este de 2 500 de euro, în loc de 3 000 de euro.

Fațetele pot îmbunătăți forma, culoarea, dimensiunea și proporțiile dinților, oferind un rezultat natural și armonios. Tratamentul este realizat individual, în funcție de fizionomie, mușcătură și particularitățile zâmbetului fiecărui pacient.

My Dental Clinic/ Arhiva My Dental Clinic

Tratarea cariei – de la 650 de lei

Nu amâna tratarea cariilor până la apariția durerii. În stadiile incipiente, tratamentul este mai simplu și permite păstrarea unei cantități mai mari din țesutul dentar sănătos.

My Dental Clinic/ Arhiva My Dental Clinic

La My Dental Clinic, tratarea cariei începe de la 650 de lei, în funcție de complexitatea cazului și de materialele utilizate.

My Dental Clinic/ Arhiva My Dental Clinic

Albire dentară profesională – 1 500 de lei per ședință

Redă luminozitatea zâmbetului tău printr-o procedură realizată în cabinet, sub supravegherea medicului.

Prețul promoțional pentru albirea dentară profesională este de 1 500 de lei per ședință.

Înaintea procedurii, medicul va verifica sănătatea dinților și a gingiilor, pentru a stabili dacă albirea este indicată și pentru a obține un rezultat sigur și uniform.

My Dental Clinic/ Arhiva My Dental Clinic

Programează-te la My Dental Clinic

Ofertele verii sunt disponibile pentru o perioadă limitată și pot fi accesate în baza unei programări prealabile.

Programează o consultație la My Dental Clinic, află ce tratament ți se potrivește și profită de prețurile speciale ale sezonului.

*Acest articol este un produs comercial