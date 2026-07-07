Nobil Dent a transformat vizitele la stomatolog într-o experiență plăcută și relaxantă. Cu echipamente de ultimă generație și o echipă de medici specialiști de top, clinicile din sectoarele Ciocana și Centru oferă soluții complete: de la estetică dentară până la implanturi moderne All-on-4/6 pentru dinți ficși și stabili.
Urmărește reportajul nostru și află cum poți obține zâmbetul perfect pe care ți l-ai dorit mereu! Nobil Dent — perfecțiunea zâmbetului tău!
Adresele noastre: Mun. Chișinău, str. Ismail 84/6, Bd. Mircea cel Bătrân 32/10
Telefoane de contact: +373 22 835 sau +373 22 837 363
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