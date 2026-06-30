Vara pune părul la încercare prin expunerea la soare, apă sărată și clor, iar protecția corectă devine esențială pentru a preveni deshidratarea și degradarea firului, explică fondatoarea Aris Hair Therapy Academy, Alina Doboș. Aceasta recomandă utilizarea constantă a produselor leave-in cu protecție termică și solară, aplicate înainte de expunerea la apă sau soare, dar și tratamente de refacere după vacanță, inclusiv proceduri de detoxifiere a scalpului și hidratare intensă. Mai multe detalii despre rutina corectă de îngrijire a părului în sezonul cald și semnele care indică deteriorarea firului a oferit în cadrul emisiunii „O Seară Perfectă”.

Vara, una dintre cele mai dificile perioade pentru păr

Specialista a explicat că, deși vara este asociată cu relaxare și libertate, pentru păr este una dintre cele mai dificile perioade ale anului.

„Scalpul este continuarea pielii de pe față și, respectiv, dacă pielea nu este îngrijită corespunzător, scalpul se poate murdări, iar părul nu mai crește sănătos. În plus, părul suferă foarte mult din exterior din cauza căldurii, a soarelui, a apei de mare și a apei din piscină. Totul este foarte periculos, mai ales soarele, pentru că deshidratează și extrage nutrienții din păr. Practic, firul de păr își pierde din elasticitate, din hidratare și devine mult mai fragil, iar efectele nu apar imediat, ci se acumulează în timp”, a explicat Alina Doboș.

Cum se aplică protecția solară pentru păr

Întrebată ce înseamnă concret protecția solară pentru păr și cum se folosește, Alina Doboș a explicat:

„Noi facem mai întâi un tratament care include și această protecție solară, dar recomandăm și acasă un protocol de îngrijire cu un leave-in care are protecție termică și solară foarte puternică. Acesta trebuie aplicat constant, mai ales când suntem la mare. Înainte de a intra în apă sau în piscină trebuie să umezim părul și să aplicăm produsul, practic pe tot parcursul zilei. Să nu stăm cu părul la soare după ce am intrat în mare, pentru că atunci când se usucă astfel, soarele îl deteriorează și mai mult”, a precizat specialista.

Potrivit acesteia, protecția termică formează o peliculă fină în jurul firului de păr, protejându-l de căldură și de razele solare.

Reguli esențiale de îngrijire înainte, în timpul și după vacanță

Îngrijirea părului nu se oprește la protecție, ci continuă obligatoriu și după întoarcerea din vacanță.

„Trebuie să avem trei reguli: să protejăm părul înainte, să îl protejăm în timpul deplasării la mare, iar la întoarcere este obligatoriu să facem o procedură chelatoare, care scoate tot ce s-a acumulat la mare sau în piscină. Îl hidratăm intens, după care continuăm rutina acasă”, a explicat ea.

De asemenea, specialista a subliniat că pălăriile sunt un aliat important, deoarece reduc expunerea directă la soare și protejează firul de păr de efectele nocive ale radiațiilor solare.

Alina Doboș/ Instagram

„Medicina capilară” și importanța tratamentelor personalizate

Fondatoarea Aris Hair Therapy Academy a explicat și conceptul de „medicină capilară”, practicat în cadrul centrului său.

„Noi nu suntem medici, dar colaborăm cu un triholog. Ceea ce facem este umplerea firului de păr din interior cu molecule și substanțe care se pierd în timpul proceselor chimice, al expunerii la soare sau la apă cu fier. Este medicină capilară pentru că nu este o procedură cosmetică simplă. Este un tratament complex, cu infraroșu, căldură și produse aplicate în mai multe etape. Avem clienți care veneau cu părul rupt în spate din cauza decolorărilor nereușite. Am lucrat cu ei, au venit periodic la tratament și am reușit să refacem părul. După câteva proceduri, au văzut diferența și au înțeles cât de importantă este îngrijirea constantă”, a precizat aceasta.

Semnele de alarmă și mituri despre îngrijirea părului

Semnele de alarmă sunt ușor de observat, a specificat Alina Doboș. Aceasta a explicat că este recomandat să apelăm la un specialist atunci când apar fire de păr rupte în cantitate mare, când părul își pierde rezistența sau când se observă o cădere excesivă.

Un alt mit demontat este cel legat de spălarea părului.

„Este foarte greșit. Spălăm părul mai bine în fiecare zi decât să-l lăsăm murdar și îl uscăm obligatoriu la temperatură joasă, pentru că apa îl deteriorează și îl deshidratează”, a afirmat fondatoarea Aris Hair Therapy Academy.

În final, specialista a subliniat importanța diagnosticării corecte:

„Trebuie să facem o analiză minuțioasă a scalpului și a firului de păr, să stabilim dacă este nevoie de tratament și apoi să avem un protocol clar de îngrijire acasă. Fiecare persoană are un tip diferit de scalp și de păr, deci nu există o soluție universală”, a concluzionat Alina Doboș.

Alina Doboș/ Instagram

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