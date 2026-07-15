Facturile la energie nu mai sunt imprevizibile atunci când casa ta este eficientă. Astăzi, ai posibilitatea să investești inteligent și să recuperezi o parte din bani.

Programul GEFF Moldova Rezidențial, dezvoltat de BERD, permite persoanelor fizice din Moldova să acceseze finanțare pentru modernizarea locuințelor, oferind în același timp un grant nerambursabil de până la 22,5%.

Spre deosebire de un credit obișnuit, finanțarea obținută în cadrul programului GEFF Moldova Rezidențial funcționează ca un parteneriat: investești în eficiență, iar o parte din costurile eligibile poate fi recuperată după verificarea cu succes a implementării. Creditele de la OTP Bank acordate în cadrul programului nu sunt doar despre finanțare, ci despre un stil de viață sustenabil.

Exemple concrete:

Instalezi panouri solare → produci energie proprie.

Izolezi locuința → păstrezi căldura iarna și răcoarea vara.

Alegi electrocasnice eficiente → consumi mai puțin zilnic.

Cum funcționează:

Alegi tehnologia eligibilă în Selectorul de Tehnologii Verzi.

Aplici pentru credit la OTP Bank.

Realizezi investiția.

Poți primi grantul după verificarea cu succes a implementării.

De ce merită:

Economii lunare reale la facturi.

Confort sporit în orice anotimp.

Creșterea valorii de piață a locuinței.

Impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

Opțiuni de Finanțare la OTP Bank

Pentru a răspunde nevoilor diverse ale clienților, OTP Bank oferă două modalități de finanțare în cadrul programului GEFF Moldova Rezidențial:

1. Finanțare FĂRĂ GAJ

Destinat intervențiilor rapide, acest produs oferă acces simplificat la fonduri:

Rata dobânzii (Flotantă): 11,29% anual

DAE: 11,91%

Suma maximă: Până la 400 000 MDL per client (sau 600 000 MDL per familie)

Termenul: Până la 60 luni

Exemplu de calcul: Pentru un credit de 100 000 lei, pe 60 luni, dobândă flotantă 11,29%, plata lunară este de 2 189 lei, DAE 11,91%, valoare totală plătibilă 131 359 lei.

2. Finanțare CU GAJ

Potrivit pentru proiecte majore de renovare sau instalarea sistemelor complexe:

Rata dobânzii (Flotantă): 10,29% anual

DAE: de la 10,79%

Suma maximă: Până la 1 900 000 MDL

Termenul: Până la 180 luni (15 ani)

Exemplu de calcul: Pentru un credit de 500 000 MDL, pe 180 luni, dobândă flotantă 10,29%, plata lunară este de 5 459 lei, DAE 10,80%, valoare totală plătibilă 983 814 lei.

Află detalii despre Creditul FĂRĂ GAJ

Află detalii despre Creditul CU GAJ

Te așteptăm în orice sucursală OTP Bank pentru consultanță specializată. Investește azi în energia verde și economisește pentru viitor!

Programul GEFF Moldova Rezidențial este dezvoltat de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și este susținut de Uniunea Europeană și Norvegia prin intermediul High-Impact Partnership on Climate Action (HIPCA).

*Acest articol este un produs comercial