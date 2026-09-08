Învățarea limbii engleze poate fi o provocare pentru adulții care nu au avut posibilitatea să o studieze din copilărie, dar și pentru cei care, deși au urmat mai multe cursuri, încă se confruntă cu o barieră atunci când trebuie să vorbească. Doina Onica, fondatoarea The English House, a explicat, în cadrul emisiunii „O Seară Perfectă”, cum poate fi depășită această dificultate și de ce este important ca procesul de învățare să fie unul treptat și bazat pe practică.

De ce adulții au nevoie de un curs pentru a învăța engleza

Pentru persoanele care nu au avut posibilitatea să studieze limba engleză încă din copilărie, începutul poate fi mai dificil. Doina Onica recomandă ca aceștia să apeleze la un curs și să fie ghidați de profesori.

„Cu siguranță, să aplicați la un curs. Profesorii o să vă ajută, o să vă ghideze, o să vă spună ce trebuie să faceți și pentru cei începători e foarte greu să înveți de sine stătător. Adică aici este o greșeală. Nu putem să ne apucăm de toate odată. La fiecare nivel există un vocabular anumit, o gramatică anumită și treptat ajunge la comunicare”, a a explicat fondatoarea The English House.

Durata procesului depinde foarte mult de scopul pentru care o persoană vrea să învețe limba engleză. Dacă obiectivul este comunicarea de bază în timpul călătoriilor, progresul poate fi vizibil în câteva luni, cu condiția ca studiul să fie constant.

„Probabil totul depinde de scop. Dacă avem un scop să învățăm engleza conversațională pentru călătorii, ca să te poți descurca la aeroport sau chiar pe stradă când te întreabă cineva cum ajung la poștă sau la supermarket. Aici ai nevoie de două, trei luni. Deci intens, trei ori pe săptămână. Să fii motivat, să lucrezi, să faci temă pentru acasă și să ai lecțiile astea moderne. Cântează foarte mult să aplicăm lecțiile moderne și atunci rezultatul cu siguranță vine”, a notat aceasta.

„Suntem o echipă și o familie”

Doina Onica a explicat că, spre deosebire de metoda tradițională de la școală, unde răspund adesea doar câțiva elevi, la The English House este încurajat fiecare copil să participe. Astfel, toți au ocazia să vorbească în engleză, să-și exprime opinia și să se simtă implicați în procesul de învățare.

De asemenea procesul de învățare este susținut și prin jocuri interactive, iar adulții au parte de speaking cluburi dedicate comunicării. Aici, cursanții pregătesc și prezintă diverse teme, fără teama de a greși, fiind ghidați și încurajați să continue să vorbească.

În continuarea discuției, Doina Onica a explicat că atmosfera din timpul cursurilor este la fel de importantă. Încă de la prima lecție, cursanții sunt încurajați să se vadă ca parte a unei echipe.

„Eu chiar din start le spun la toți, în prima lecție, de exemplu, a unui curs, că noi suntem o echipă, suntem o familie și de astăzi, înainte, cât durează cursul, trebuie să fim uniți. Să ne răbdăm, să ne stimăm, să ne auzim, să nu stăm supărați, să ne ajutăm. Să ne ajutăm. Să fim răbdători”, a explicat aceasta.

Copiii și părinții pot învăța împreună

Un alt subiect abordat în discuție a fost situația părinților care ajung să învețe engleza pentru a putea ține pasul cu propriii copii. Potrivit Doinei Onica, există adulți care vin la cursuri tocmai pentru că cei mici au ajuns să vorbească engleza mai bine decât ei:

„Sunt foarte mulți adulți care aplică la curs ca să poată să lucreze cu copiii, căci copiii au un nivel mult mai bun decât ei. Mulți chiar și studiază împreună, copilul și părintele, căci avem și cursuri de genul dat. Este un curs personalizat pentru copil și pentru părinte. Evident, important să fie cam același nivel. Deci, cumva, e o metodă destul de interesantă”.

Doina Onica a explicat că mulți adulți ajung la The English House cu noțiuni bune de gramatică, dar se blochează atunci când trebuie să vorbească. Pentru a depăși această barieră, ea recomandă cât mai multă practică, adaptată scopului fiecăruia, inclusiv prin situații din viața de zi cu zi, precum setarea telefonului în engleză sau traducerea în minte a lucrurilor observate în jur.

După ce ai o bază, poți continua singur

În timpul discuției a fost abordată și problema aplicațiilor de învățare a limbii engleze. Doina Onica consideră că acestea pot fi utile, însă este mai ușor să le folosești după ce ai deja o bază.

„Clar că la lecții, la curs, dacă este un curs bun, ți se explică toate aceste detalii. Și deja când ajungi la un nivel cât de cât ca să fii independent, tu poți să folosești aplicațiile, să privești filme, să îți găsești un prieten, care vorbește în engleză și să vorbești. La curs creăm un chat și studenții între ei vorbesc în engleză. Totul în engleză și iată, ei încearcă să comunice”, a afirmat aceasta.

Concluzia Doinei Onica este simplă:

„Trebuie practică, pur și simplu. Pas cu pas, încet, dar spre un rezultat frumos”.

„Nu de luni, dar de acum”

La finalul discuției, fondatoarea The English House a venit și cu un mesaj pentru cei care amână de mult timp momentul în care să înceapă să învețe engleza.

„De luni mă apuc, da, de luni mă apuc. Deci nu de luni, dar de acum. De obicei, adulții care aplică la cursurile noastre de engleză vor o schimbare și desigur că schimbarea este spre bine. Deci, și astăzi. Astăzi este momentul oportun. Ai apăsat butonul, te-ai înscris și înainte. Important să fie înscris studentul, elevul. Noi avem grijă de restul. Îl motivăm, îl ajutăm. Deci, îi oferim cea mai frumoasă ghidare”, a concluzionat fondatoarea The English House.

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