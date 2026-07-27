Complexul rezidențial modern Milanin Durlești reprezintă combinația perfectă dintre construcția de calitate, compartimentările bine gândite și un mediu urban confortabil. Complexul este amplasat într-o zonă liniștită și în continuă dezvoltare din Durlești, în apropierea infrastructurii necesare, magazinelor, instituțiilor de învățământ și a principalelor căi de acces.

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apartament/ milanin.md

apartament/ milanin.md

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apartament/ milanin.md

Milanin Durlești — locul unde începe o viață confortabilă pentru întreaga familie.

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*Acest articol este un produs comercial