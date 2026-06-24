METRO Moldova marchează 9 ani de la lansarea programului „CUMPERI MULT, PLĂTEȘTI PUȚIN”, una dintre cele mai apreciate inițiative dedicate clienților care caută soluții eficiente pentru gestionarea bugetului și optimizarea cumpărăturilor.

De-a lungul celor nouă ani, programul a devenit un instrument valoros atât pentru antreprenorii din HoReCa și comerțul tradițional, cât și pentru familiile care fac cumpărături pentru necesitățile de zi cu zi sau pentru momentele speciale din viața lor.

Principiul programului este simplu: cu cât cumperi mai mult din produsele marcate cu eticheta verde, cu atât prețul pe unitate devine mai avantajos. În plus, pentru numeroase categorii de produse, clienții pot combina sortimente din aceeași gamă pentru a beneficia de prețul mai bun la prag.

Anunț/ Metro

Astăzi, peste 8.000 de produse alimentare și nealimentare sunt incluse în program, oferind clienților flexibilitate și posibilitatea de a realiza aprovizionarea completă într-un singur loc.

Programul „CUMPERI MULT, PLĂTEȘTI PUȚIN” răspunde nevoilor unor categorii diverse de clienți:

Pentru comercianți, programul contribuie la optimizarea costurilor și menținerea competitivității.

Pentru profesioniștii din HoReCa, acesta oferă control mai bun asupra costului pe porție și o planificare eficientă a stocurilor.

Pentru familii, reprezintă o modalitate practică de organizare a cumpărăturilor pentru sărbători, evenimente și necesitățile zilnice.

Clienți/ Metro

De aproape un deceniu, mii de antreprenori și familii au ales etichetele verzi pentru avantajele pe care programul „CUMPERI MULT, PLĂTEȘTI PUȚIN” le oferă:

• prețuri mai bune la volume mai mari;

• posibilitatea de a combina produse din aceeași gamă;

• sortiment extins de produse alimentare și nealimentare;

• aprovizionare completă într-un singur loc;

• planificare mai eficientă și control mai bun asupra bugetului.

Aniversarea celor 9 ani confirmă relevanța unui program construit în jurul unui principiu simplu și eficient: economiile reale apar atunci când cumpărăturile sunt planificate inteligent.

Prin programul „CUMPERI MULT, PLĂTEȘTI PUȚIN”, METRO continuă să ofere clienților săi soluții concrete pentru optimizarea costurilor și dezvoltarea sustenabilă a afacerilor.

METRO. CUMPERI MULT, PLĂTEȘTI PUȚIN.

Despre METRO Moldova, parte a grupului METRO

METRO este unul dintre liderii internaționali în domeniul vânzărilor en-gros, cu un sortiment de produse alimentare și nealimentare, dedicate clienților din industria HoReCa și a revânzătorilor. La nivel global, METRO servește peste 17 milioane de clienți, care pot alege din mixul de canale de vânzare (magazin, livrare, comerț online).

METRO susține creșterea întreprinzătorilor cu soluții digitale și contribuie astfel la diversitatea culturală din comerțul en-gros și sectorul ospitalier. Sustenabilitatea este un pilon al afacerii METRO, compania fiind apreciată de către Indicele Sustenabilității Dow Jones, FTSE4Good, MSCI și CDP.

METRO operează în peste 30 de țări, rețeaua de magazine numărând un total de 624 de magazine în 21 de țări, dintre care 524 oferă servicii de livrare în afara magazinului și 89 locații fiind depozite dedicate. În 12 țări, METRO desfășoară doar activitatea de livrare prin companiile sale de distribuție alimentară (Food Service Distribution).

În Republica Moldova, compania METRO este prezentă din 2004, având peste 600 de angajați, trei magazine și peste 20.000 de articole în fiecare magazin. Pentru mai multe informații, vizitați www.metro.md

*Acest articol este un produs comercial