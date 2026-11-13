În fiecare an, Black Friday înseamnă același lucru: reduceri, procente și prețuri tăiate peste tot. 

Daniela Frunză
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Anul acesta, StarNet a ales o altă cale. În loc să vorbească despre cât plătești mai puțin, vorbește despre cât primești în plus. 

Dublăm viteza și acoperirea Wi‑Fi. La același preț. 
Black Friday StarNet: viteză dublă, același preț 

Între 13 și 27 noiembrie, clienții noi beneficiază de: 

-internet de două ori mai rapid; 

-acoperire Wi‑Fi extinsă în întreaga locuință; 

-echipament Mesh Wi‑Fi 6 inclus; 

-același tarif lunar al abonamentului. 

Cu alte cuvinte, mai multe beneficii fără costuri suplimentare. 

Oferta este disponibilă doar între 13 și 27 noiembrie. 

Lasă o cerere de conectare pe starnet.md și află dacă oferta este disponibilă la adresa ta. Black Friday StarNet: viteză dublă, același preț 

StarNet. Dublăm ce primești, nu ce plătești.

*Acest articol este un produs comercial

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