În fiecare an, Black Friday înseamnă același lucru: reduceri, procente și prețuri tăiate peste tot.
Anul acesta, StarNet a ales o altă cale. În loc să vorbească despre cât plătești mai puțin, vorbește despre cât primești în plus.
Dublăm viteza și acoperirea Wi‑Fi. La același preț.
Black Friday StarNet: viteză dublă, același preț
Între 13 și 27 noiembrie, clienții noi beneficiază de:
-internet de două ori mai rapid;
-acoperire Wi‑Fi extinsă în întreaga locuință;
-echipament Mesh Wi‑Fi 6 inclus;
-același tarif lunar al abonamentului.
Cu alte cuvinte, mai multe beneficii fără costuri suplimentare.
Oferta este disponibilă doar între 13 și 27 noiembrie.
Lasă o cerere de conectare pe starnet.md și află dacă oferta este disponibilă la adresa ta. Black Friday StarNet: viteză dublă, același preț
StarNet. Dublăm ce primești, nu ce plătești.
*Acest articol este un produs comercial