În fiecare an, Black Friday înseamnă același lucru: reduceri, procente și prețuri tăiate peste tot.

Anul acesta, StarNet a ales o altă cale. În loc să vorbească despre cât plătești mai puțin, vorbește despre cât primești în plus.

Dublăm viteza și acoperirea Wi‑Fi. La același preț.

Black Friday StarNet: viteză dublă, același preț

Între 13 și 27 noiembrie, clienții noi beneficiază de:

-internet de două ori mai rapid;

-acoperire Wi‑Fi extinsă în întreaga locuință;

-echipament Mesh Wi‑Fi 6 inclus;

-același tarif lunar al abonamentului.

Cu alte cuvinte, mai multe beneficii fără costuri suplimentare.

Oferta este disponibilă doar între 13 și 27 noiembrie.

Lasă o cerere de conectare pe starnet.md și află dacă oferta este disponibilă la adresa ta. Black Friday StarNet: viteză dublă, același preț

StarNet. Dublăm ce primești, nu ce plătești.

*Acest articol este un produs comercial