Industria beauty trece printr-o schimbare importantă, iar aceasta nu ține doar de tendințe sau tehnici noi. Tot mai mulți specialiști își doresc să construiască un business care să nu depindă exclusiv de timpul petrecut în salon. Despre această schimbare de mentalitate vorbește antreprenoarea Mariana Pleșca, care explică de ce profesioniștii din domeniu caută astăzi mai multă libertate și stabilitate.

Industria beauty se transformă. Nu pentru că saloanele nu ar mai fi necesare și nici pentru că munca practică și-ar pierde valoarea. Din contră. Schimbarea vine din faptul că specialiștii încep să-și pună o altă întrebare:„Cum pot construi o activitate care să nu depindă exclusiv de prezența mea fizică?”

Aceasta este întrebarea care apare din ce în ce mai des și care marchează una dintre cele mai importante schimbări de mentalitate din ultimii ani.

Mult timp, succesul în industria beauty a fost măsurat printr-o agendă plină: mai multe cliente, mai multe programări și cât mai puține locuri libere. Însă, la un moment dat, orice profesionist ajunge în fața unei limite pe care nici talentul, nici experiența și nici munca nu o pot depăși: timpul.

Toți avem aceleași 24 de ore. Poți deveni mai rapid, poți lucra mai eficient sau poți crește prețurile serviciilor, însă timpul nu poate fi multiplicat.

Provocările pe care le întâlnesc tot mai mulți profesioniști

În ultimele săptămâni, zeci de specialiști din domeniu au vorbit despre aceleași provocări. Nu spun că nu își doresc să evolueze, ci că nu mai găsesc timpul și energia necesare pentru a construi ceva nou.

Printre cele mai frecvente răspunsuri se regăsesc:

- „Nu am timp”;

- „Îmi este frică să încep”;

- „Nu știu de unde să pornesc”;

- „Am creat deja un produs, dar nu știu cum să îl transform într-o sursă reală de venit”;

- „Lucrez atât de mult încât nu mai am energie să dezvolt altceva”.

Când aceeași poveste este repetată de oameni diferiți, nu mai este vorba despre cazuri izolate, ci despre o schimbare reală în industrie.

Mai mult decât venituri mai mari

Noua generație de antreprenori din beauty nu urmărește doar încasări mai mari. Tot mai mulți caută libertatea de a-și organiza viața după propriile reguli.

Libertatea de a lua o pauză fără ca veniturile să dispară complet. Libertatea de a călători fără să lase în urmă tot ceea ce au construit. Libertatea de a dedica mai mult timp familiei, sănătății și propriei vieți.

Acest lucru nu înseamnă că salonul își pierde importanța. Dimpotrivă. Salonul rămâne locul unde se formează experiența profesională, relația cu clientul și reputația specialistului.

Totuși, experiența acumulată în ani nu trebuie să rămână limitată doar la orele petrecute în cabinet.

Mariana Pleșca / Arhivă personală

Experiența poate continua să producă valoare

Astăzi există numeroase posibilități prin care cunoștințele și experiența unui specialist pot fi valorificate și în afara salonului. Cursurile online, produsele educaționale, consultanța, ghidurile sau alte resurse digitale pot completa activitatea practică și pot contribui la dezvoltarea unui business mai stabil și mai sustenabil.

Nu este vorba despre înlocuirea meseriei, ci despre extinderea acesteia.

Poate cea mai importantă schimbare nu este una tehnologică, ci una de mentalitate.

Specialiștii din beauty nu mai întreabă doar: „Cum găsesc mai multe cliente”?

Tot mai des, întrebarea devine: „Cum construiesc o activitate care să crească odată cu mine”?

Iar acesta pare să fie unul dintre cele mai clare semnale privind direcția în care se îndreaptă industria.

Viitorul nu va aparține doar celor care muncesc mai mult, ci celor care vor reuși să transforme experiența acumulată în ani într-un sistem care continuă să creeze valoare și dincolo de timpul petrecut în salon.

Poate că adevărata întrebare nu mai este dacă mediul online va deveni parte din industria beauty, ci cine va începe să îl construiască la momentul potrivit și cine va mai alege să aștepte încă un an.

Mariana Pleșca / Arhivă personală

Cei care doresc să învețe o meserie sau să-i instruiască pe alții sunt așteptați la cursurile susținute de Mariana Pleșca.

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