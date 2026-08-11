Academia Expert Dropshipping a marcat cei trei ani de activitate într-un mod special. Studenții și absolvenții s-au întâlnit față în față, au schimbat impresii și au sărbătorit împreună parcursul construit în acești ani.

„Astăzi am organizat o întâlnire de suflet. Deci, toți oamenii care sunt aici sunt studenți, absolvenți ai programului meu Expert Dropshipping, un program care învață oamenii cum să facă e-commerce și ne-am adunat nu doar cu ocazia de a ne cunoaște pe viu, pentru că noi toate întâlnirile noastre le facem, de regulă, prin Zoom, dar și ca să sărbătorim cei 3 ani de activitate ai Expert Dropshipping”, a menționat Veronica Stepan, fondatoarea Academiei Expert Dropshipping.

În urmă cu trei ani, Expert Dropshipping pornea la drum cu doar 11 oameni. Astăzi, comunitatea numără peste o mie de studenți și absolvenți.

„Acum trei ani, în luna august, mai exact pe 11 august, s-a format prima ediție Expert Dropshipping. Erau doar 11 oameni. Patru zile mai târziu, ne-am întâlnit în primul nostru Zoom de grup. Țin minte și acum emoțiile din acea zi. Nu știam dacă voi reuși să transmit toate cunoștințele mele acumulate timp de ani de zile. Fiecare ediție, fiecare întrebare, fiecare succes, fiecare provocare m-au format nu doar ca antreprenor, ca mentor, ci și ca om, iar astăzi nu mai suntem 11. Astăzi, la trei ani distanță, peste o mie de oameni au trecut prin Expert Dropshipping”, a spus Stepan.

Expert Dropshipping/ Instagram

Expert Dropshipping/ Instagram

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