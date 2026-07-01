Noua clinică stomatologică pentru copii, Dr. Romaniuc 4Kids, deschisă la Cahul, marchează o extindere importantă a serviciilor medicale dentare în sudul țării, venind în sprijinul familiilor care, până acum, erau nevoite să se deplaseze până la Chișinău pentru tratamente, inclusiv cele mai complexe. Proiectul a fost dezvoltat în aproximativ jumătate de an, cu o echipă coordonată între Chișinău și Cahul. Dumitru Romaniuc, fondatorul clinicii, a vorbit în cadrul emisiunii „O Seară Perfectă” despre procesul de deschidere și planurile de extindere, menționând că următoarea direcție vizată este deschiderea unei clinici și la Bălți, în nordul țării.

Deschiderea clinicii din Cahul și experiența echipei

„Avem mulți pacienți din zona de sud și este o distanță destul de mare de mers, iar copiii obosesc pe acest drum. Când vin la noi la tratament, deja sunt obosiți și, în unele cazuri, nu prea putem să facem vreun tratament anume din motiv am decis să încercăm la Cahul”, a menționat fondatorul clinicii Dr. Romaniuc 4Kids.

Procesul de deschidere a noii filiale a durat aproximativ jumătate de an și, deși a fost o experiență nouă, lucrurile au decurs bine datorită echipei implicate.

„A fost un proces mai deosebit. Nu am avut experiență de a deschide la distanță, dar cu o echipă bună nu e chiar așa de complicat. Când fiecare știe ce are de făcut, lucrurile merg mult mai simplu și, slavă Domnului, am reușit”, a afirmat Dumitru Romaniuc.

Acesta a adăugat că inaugurarea clinicii a fost un eveniment reușit, la care au participat numeroși copii, inclusiv pacienți care obișnuiau să vină la Chișinău pentru tratamente.

Servicii complete, inclusiv anestezie generală

Referindu-se la serviciile oferite, Dumitru Romaniuc a precizat că noua clinică din Cahul va oferi întreaga gamă de tratamente disponibile și la Chișinău, inclusiv proceduri complexe.

„Există toată gama de servicii pe care o prestăm și la Chișinău, adică tratamente simple, cu anestezie locală sau cu sedare, cu azot, și chiar și anestezie generală. Sunt preconizate două săli unde se va efectua în curând și anestezie generală. Deci pregătim cam toate serviciile, ca să nu fie nevoie de venit la Chișinău”, a explicat fondatorul clinicii Dr. Romaniuc 4Kids.

Dumitru Romaniuc a vorbit și despre echipa medicală, subliniind dificultatea de a găsi specialiști în stomatologie pediatrică și modul în care clinica își formează propriii medici.

„Cea mai mare provocare este că medicii de copii sunt foarte greu de găsit, dar am noroc de o echipă bună. Fiecare medic nou urmează protocoale și este instruit. Doamna Manar și Bogdana, care lucrează la Chișinău, ajută la implementarea protocoalelor și la formarea echipei de la Cahul. Sunt acolo și vor sta o perioadă până când vor închega echipa de medici din regiune”, a precizat invitatul emisiunii.

Deschiderea clinicii Dr. Romaniuc 4Kids/ Facebook

Planuri de extindere în nordul țării

În ceea ce privește extinderea, invitatul emisiunii a confirmat că urmează noi planuri de dezvoltare și în nordul țării:

„Noi planificăm la Bălți, în toamnă, vedem cum o să fie. Depinde și de echipa de construcție. În nord, posibil o să fie clinică mixtă, există o clădire mai mare, dar oricum accentul rămâne pe copii”.

Recomandări pentru părinți privind igiena orală

La finalul discuției, Dumitru Romaniuc a venit cu mai multe recomandări pentru părinți privind igiena orală a copiilor, mai ales în perioada vacanței de vară, când consumul de dulciuri și băuturi dulci este mai frecvent.

„Cel mai rău pentru dinți sunt dulciurile, mai ales cele lipicioase. Nu putem interzice complet, dar este foarte important să spălăm dinții după ce le consumăm. Seara este extrem de importantă igiena cavității bucale, minim două minute, ideal chiar mai mult, iar la copii este suficient un minut, dar trebuie supraveghere”, a precizat fondatorul clinicii Dr. Romaniuc 4Kids.

Acesta a mai subliniat importanța rutinei zilnice și a igienei corecte, menționând și folosirea aței dentare acolo unde este posibil:

„Ața dentară este foarte bună, atât la copii mai mari, cât și la maturi, pentru că ajută să eliminăm resturile dintre dinți și să prevenim apariția cariilor”.

Totodată, el a recomandat controale periodice la medicul stomatolog, chiar și în lipsa durerilor.

„Este bine ca un copil să vină la control o dată la 3 sau 6 luni, în funcție de caz, chiar dacă nu are dureri. Prevenția este cea mai importantă”, a concluzionat Dumitru Romaniuc.

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Dumitru Romaniuc/ Pro TV

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