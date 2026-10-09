Theodora Banquet Hall a marcat 5 ani de activitate, perioadă în care a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Dacă astăzi este o locație elegantă, cu un design premium și spații amenajate pentru evenimente, în 2020 totul a început într-o mică sală de tip cantină, alături de care funcționa și un magazin alimentar.

Povestea Theodora Banquet Hall a început într-un moment dificil pentru industria HoReCa. În plină pandemie, când incertitudinea era prezentă în toate domeniile, fondatorii au decis să investească și să transforme treptat spațiul într-o locație destinată evenimentelor.

„Am pornit la drum într-o perioadă în care mulți se opreau. Theodora nu este doar un restaurant – este dovada că perseverența, curajul și pasiunea pot transforma orice început dificil într-o poveste de succes”, mărturisește Doina Antoci.

De la an la an, locația s-a transformat

Primele schimbări importante au început să apară în 2021. Atunci au fost realizate lucrări de amenajare atât la exterior, cât și la interior. A fost construit gardul, amenajat spațiul verde, iar sala a trecut prin mai multe modificări.

Un an mai târziu, în 2022, echipa a luat decizia de a închide magazinul alimentar care funcționa alături de sala inițială. Spațiul a fost transformat într-o sală mică, destinată evenimentelor într-un cadru mai intim și primitor.

Transformările au continuat și în 2024, când sala mare a fost extinsă, iar foișorul a fost renovat complet. Întregului spațiu i-a fost oferit un aspect modern, elegant și premium.

Ce a rămas neschimbat în cei 5 ani

Deși locația a trecut prin schimbări importante, echipa spune că unele lucruri au rămas aceleași: bucatele pregătite cu atenție, servirea și modul în care sunt primiți oaspeții.

Gustul preparatelor, atenția la detalii și ospitalitatea au devenit parte din experiența oferită celor care aleg Theodora Banquet Hall pentru evenimentele lor.

Sute de evenimente și momente memorabile

În cei 5 ani de activitate, Theodora Banquet Hall a găzduit sute de evenimente, de la nunți și cumetrii până la aniversări și alte sărbători de familie.

Astăzi, locația își continuă povestea și își propune să ofere în continuare un cadru în care evenimentele importante să devină amintiri de neuitat.

De la o mică sală de tip cantină și un magazin alimentar, la un spațiu elegant pentru evenimente, parcursul Theodora Banquet Hall este unul construit pas cu pas, prin investiții, muncă și dorința de a evolua.

„Anul acesta, pe 24 aprilie, Restaurantul TheoDora a sărbătorit frumoasa aniversare de 5 ani de activitate. Pentru că succesul nostru se datorează în mare parte încrederii pe care ne-ați oferit-o de-a lungul anilor, am decis să pregătim surprize speciale pentru clienții care ne vor alege în 2026. Toate cuplurile care își vor sărbători nunta la TheoDora vor intra automat în tombola noastră aniversară, având șansa de a câștiga o mini-vacanță romantică la Paris. Cei care vor organiza botezuri, aniversări sau alte evenimente private, de la un anumit număr de invitați, vor participa la o tombolă cu premii deosebite: o ședință foto profesională în Studioul TheoDora, împreună cu fotograful nostru; un weekend de relaxare într-o pensiune turistică din regiunea noastră. Vă mulțumim că faceți parte din povestea TheoDora și vă așteptăm să creați alături de noi amintiri de neuitat”, a menționat Doina Antoci.

Poză simbol / Facebook

Poză simbol / Facebook

Poza simbol / Facebook

Poză simbol / Facebook

Poză simbol / Facebook

Poză simbol / Facebook

Poză simbol / Facebook

Poză simbol / Facebook

Poză simbol / Facebook

*Acest articol este un produs comercial



