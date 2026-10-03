Dumitru Cojuhari a lăsat pentru câteva ore lumea cărților și a acceptat o nouă provocare: să devină barista. Autorul a mers la Feeling Coffee, unde a descoperit mai multe secrete ale cafelei și chiar a preparat un espresso. Mai multe detalii aflați dintr-un material marca „O Seară Perfectă”.

Dumitru Cojuhari, provocat să devină barista

De Ziua Internațională a Cafelei, Dumitru Cojuhari a fost protagonistul unui reportaj în care a schimbat pentru scurt timp rolul de autor cu cel de barista.

Acesta a recunoscut că este un consumator de cafea și că băutura face parte din rutina sa zilnică. Dumitru a povestit că, de obicei, consumă două-trei cafele pe zi, preferând dimineața un americano sau un espresso dublu, iar uneori alege cappuccino în locul desertului.

Ce cafea preferă Dumitru Cojuhari

Autorul a dezvăluit că, atunci când își cumpără cafea pentru acasă, preferă Brazilia. Acesta apreciază gustul echilibrat și notele de nucșoară și caramel.

„Îmi place anume Brazilia. Băieții o prăjesc singuri, asta îmi place mult, și îmi place că este medie, dar nu pierde gustul”, a explicat Dumitru.

Ajuns la Feeling Coffee, acesta a trecut însă de la degustare la preparare. Cu ajutorul specialiștilor, Dumitru a învățat cum se macină cafeaua și cum se pregătește un espresso.

Ce trebuie să știm atunci când alegem cafeaua

Marian Balanici, fondatorul cafenelei, a explicat că primul lucru de care trebuie să ținem cont atunci când alegem cafeaua este prospețimea prăjirii.

Totodată, originea boabelor poate influența aroma și gustul băuturii. Pentru cafeaua preparată cu lapte poate fi aleasă, de exemplu, o cafea din Brazilia, în timp ce pentru băuturile fără lapte pot fi potrivite origini precum Columbia sau Etiopia.

Specialistul a vorbit și despre varietatea de origini disponibile la Feeling Coffee și despre modul în care cafeaua este adaptată preferințelor clienților.

Cum s-a descurcat Dumitru Cojuhari la prepararea espresso-ului

După ce a aflat mai multe despre lumea cafelei, Dumitru Cojuhari a trecut la partea practică și a pregătit un espresso.

Autorul a fost atent la fiecare etapă și a recunoscut că a învățat rapid câteva dintre secretele preparării cafelei.

La final, rezultatul a fost degustat, iar verdictul a fost unul pozitiv: espresso-ul pregătit de Dumitru a fost apreciat.

Cine este Dumitru Cojuhari

Dumitru Cojuhari este autor de cărți pentru copii, cunoscut în special pentru seria „Vânătorul de Comori”. Prima sa carte a devenit cea mai vândută carte din Republica Moldova în 2024, iar autorul continuă să dezvolte proiecte dedicate celor mici, inclusiv noi serii de benzi desenate.

*Acest articol este un produs comercial