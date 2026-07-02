Un nou zâmbet începe la Cahul. Clinica stomatologică pentru copii Dr. Romaniuc și-a inaugurat cea mai nouă locație.

„Am decis să deschidem clinca Dr. Romaniuc 4kids și în orașul Cahul, avem o experiență destul de bună. În orașul Chișinău avem 4 filiale. De ce anume la Cahul? Fiindcă am observat că avem mulți pacienți din sudul Moldovei și am ales așa pentru că este un oraș tânăr”, a spus Dumitru Romaniuc, fondator Clinica Dr. Romaniuc 4Kids.

Dr. Romaniuc 4kids oferă servicii stomatologice de înaltă calitate, specializate pentru copii.

„În cadrul clinicii noastre ne axăm anume pe prevenție, deci pilonul de bază a serviciilor noastre este prevenția, de la igenizări, instruire corectă de periaj, sigilări, florizări, până la tratamente mai complexe atât cu sedare conștientă cu fane gaz azot sau anestezie generală pentru copii mai puțin cooperanți sau necoopernați”, a notat Dumitru Romaniuc.

Dumitru Romaniuc/ PRO TV

Clinica pune accent pe îngrijirea dentară pediatrică într-un mediu prietenos și confortabil, utilizând tehnologii moderne și o echipă de medici specializați în stomatologia pentru copii.

„Acum la moment lucrăm cu medicii din Chișinău care vin să instruiască medicii din Cahul. Avem medicii destinați care tratează doar copii deci ei sunt învățați tehnicile de tratament doar de copii, cum să convingem copii să deschidă gurița în fotoliu și să fie cât mai cooperanți. Este Doamna Manar care este medic șef și ea este aici în Cahul pentru a instrui și a pregăti medcii să lucreze după protocoalele noastre standarte care dau roadă și sunt verificate în timp”, a explicat fondatorul Clinicii Dr. Romaniuc 4Kids.

Clinica Dr. Romaniuc 4kids este acum mai aproape de tine și la Cahul, pregătită să ofere copiilor îngrijire dentară de calitate și experiențe pozitive la stomatolog.

*Acest articol este un produs comercial