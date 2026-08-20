Bonusul potrivit poate arăta diferit de la o lună la alta. Uneori ai nevoie de mai mult internet mobil, iar alteori pregătești o călătorie și vrei să rămâi conectat și peste hotare. Până pe 31 octombrie 2026, toți clienții Orange Abonament și PrePay pot activa gratuit bonusul preferat, din aplicația My Orange.

Clienții Abonament pot alege în fiecare lună unul dintre următoarele bonusuri:

50 GB de internet mobil pe 30 zile;

Internet Nelimitat timp de 15 zile;

5 GB Roaming World pe 90 zile.

Bonusul de 5 GB Roaming World este potrivit pentru clienții care urmează să călătorească în afara țării. Traficul de internet mobil poate fi utilizat în peste 40 de destinații din întreaga lume, inclusiv în Turcia, Egipt, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Canada, Elveția și Emiratele Arabe Unite. Înainte de activare, clienții pot consulta în My Orange lista completă a țărilor.

Clienții PrePay pot activa gratuit 25 GB internet mobil din aplicația My Orange.

Pentru fiecare număr eligibil poate fi activat gratuit un singur bonus pe lună. Odată cu începutul unei noi luni, clienții Abonament pot alege din nou bonusul preferat, iar cei la PrePay își pot activa din nou bonusul de 25 GB. Toate informațiile necesare se găsesc direct în aplicație.

Orange oferă clienților libertatea de a alege ceea ce le este util. Bonusurile lunare reflectă modul în care sunt folosite serviciile mobile și le aduc clienților resurse suplimentare, fără costuri, pe durata campaniei „E plăcut să primești”.

Orange își adaptează constant ofertele la nevoile actuale ale clienților și la felul în care evoluează utilizarea serviciilor de telefonie mobilă. Integrarea bonusurilor în My Orange face ca acestea să fie ușor de găsit și de activat, direct de pe telefon.

Mai mult decât atât, aplicația My Orange le permite clienților să-și administreze într-un singur loc numerele Abonament și PrePay, precum și serviciile fixe de Internet și televiziune. Din aplicație, clienții pot:

verifica resursele disponibile și consumul;

achita factura Orange fără comision și transfera GB în Orange Family;

reîncărca numere PrePay;

consulta ratele pentru dispozitive și Punctele de Fidelitate;

achita biletul de călătorie în transportul public din Chișinău, Bălți, Edineț și Ungheni;

cumpăra produse din magazinul online integrat.

Bonusurile sunt disponibile pentru clienții Orange Moldova, cu Abonament sau cartelă PrePay, în perioada 19 august – 31 octombrie 2026.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.orange.md/cadou

*Acest articol este un produs comercial