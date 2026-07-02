Locuitorii orașelor Edineț și Cupcini au acum acces la apă potabilă de calitate în locuințele, instituțiile publice și entitățile private. Inaugurarea oficială a Stației de Tratare a Apei din Edineț a avut loc pe 24 iunie, marcând un moment important pentru întreaga regiune.

Stația de Tratare a Apei din Edineț/ Programul EU4Moldova

Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană, Austria și Moldova, prin intermediul programului EU4Moldova: Comunități Locale. Investiția totală pentru construcția Stației de Tratare a Apei, reabilitarea a trei stații de pompare, reabilitarea parțială a conductei de aducțiune și construcția stației de captare și pompare a apei este de aproximativ 6 milioane euro. Aproximativ 25.800 de locuitori ai municipiului Edineț și orașului Cupcini beneficiază de servicii îmbunătățite cu acces sigur la apă potabilă de înaltă calitate.

Iwona Piorko/ Programul EU4Moldova

Participanți/ Programul EU4Moldova

Denis Lungul, Secretar de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, a subliniat importanța proiectului pentru locuitorii regiunii, menționând: „Astăzi celebrăm o realizare esențială pentru Republica Moldova. Acest proiect reprezintă un angajament și prioritatea strategică a Guvernului de a asigura accesul cetățenilor din fiecare regiune la servicii publice sigure și de înaltă calitate. Suntem recunoscători Uniunii Europene și Guvernului Austriei pentru parteneriatul solid în realizarea acestei inițiative și felicităm echipele de implementare. Noua Stație de Tratare a Apei din Edineț și Cupcini reprezintă o componentă importantă a eforturilor noastre în vederea modernizării comunităților locale și de îmbunătățire a calității vieții tuturor cetățenilor Republicii Moldova.”

Denis Lungul/ Programul EU4Moldova

Pe parcursul perioadei de implementare, au fost realizate următoarele obiective:

-O nouă Stație de Tratare a Apei, capacitate zilnică de producție de 5.184 m³;

-Un rezervor reabilitat, care garantează stocarea apei potabile și un debit constant;

O nouă captare de apă brută și o stație de pompare la Rezervorul Racovăț (lacul Bădragii Vechi), cu o capacitate de 90 l/s, dar și reconstrucția a 2 km din conducta principală de aducțiune existentă în zonele critice;

Pompe și sisteme electrice noi la trei stații de pompare, pentru a asigura o funcționare eficientă și fiabilă, precum și instruirea personalului tehnic.

Stația de Tratare a Apei din Edineț/ Programul EU4Moldova

Cu acest prilej, Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, a declarat: „Uniunea Europeană este pe deplin solidară cu cetățenii Republicii Moldova, iar această Stație de Tratare a Apei reprezintă un exemplu clar al rezultatelor pe care le poate aduce parteneriatul nostru. Acest proiect este o reflectare concretă a angajamentului nostru pentru viitorul european al Moldovei. Sunt profund impresionată să văd cum determinarea comunităților locale, susținută de Echipa Europa, aduce îmbunătățiri concrete în viața oamenilor. Prin asigurarea accesului la apă potabilă pentru mii de locuitori, nu construim doar infrastructură, dar și investim în sănătatea, demnitatea și servicii publice de calitate, contribuind, în același timp, la crearea unui viitor mai bun pentru generațiile viitoare.”

Iwona Piorko/ Programul EU4Moldova

Implementarea proiectului a fost asigurată de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), în cadrul „EU4Moldova: Comunități Locale”, program lansat în anul 2022 drept inițiativa Echipa Europa.

Conceput pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a consolida reziliența comunităților din Republica Moldova, programul are ca obiective principale îmbunătățirea serviciilor publice locale și extinderea accesului la infrastructura esențială, prin implementarea unor investiții concrete în raioanele din Edineț, Strășeni și Leova.

Eveniment/ Programul EU4Moldova

Aceste investiții în domeniul rural includ dezvoltarea afacerilor, crearea oportunităților de angajare și susținerea dezvoltării locale ghidate de însăși comunitățile respective.

Prezent la eveniment, Heinz Habertheuer, Director pentru Programe și Proiecte Internaționale, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, a punctat: „Finalizarea acestei Stații de Tratare a Apei reprezintă un rezultat important al eforturilor noastre de a furniza servicii publice de înaltă calitate în Edineț și Cupcini. Prin integrarea tehnologiilor moderne cu gestionarea durabilă a resurselor naturale, asigurăm ca aproximativ 25.800 de locuitori ai acestei regiuni beneficiază de acces facil la apă potabilă. Parteneriatul nostru cu Republica Moldova continuă să prioritizeze investițiile în educație și infrastructură rezilientă la schimbările climatice, contribuind astfel la o creștere economică incluzivă în toate regiunile țării.”

Heinz Habertheuer/ Programul EU4Moldova

În cadrul inaugurării oficiale a stației, Constantin Cojocaru, Primarul Municipiului Edineț, a mulțumit partenerilor europeni, reiterând importanța acesteia: „Inaugurarea acestei Stații de Tratare a Apei reprezintă o zi istorică pentru Edineț și Cupcini. Timp de prea mulți ani, locuitorii și instituțiile noastre s-au confruntat cu provocări semnificative legate de calitatea apei; astăzi, datorită sprijinului generos al Uniunii Europene, Austriei și Guvernului Republicii Moldova, apa potabilă sigură devine o realitate în locuințele, școlile și spitalele noastre. Această infrastructură emblematică reprezintă modernizarea pe care ne-am dorit-o de mult timp pentru municipiul nostru și constituie primul pas în reabilitarea întregului sistem de alimentare cu apă și canalizare. Suntem profund recunoscători partenerilor noștri pentru această investiție fundamentală în sănătatea și prosperitatea comunităților noastre locale.”

Constantin Cojocaru/ Programul EU4Moldova

Acest eveniment a fost organizat în cadrul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Parteneriate Internaționale Austria și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – Polish Aid; și implementat în comun de Cooperarea Germană pentru Dezvoltare prin GIZ, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova. Conținutul acestui comunicat de presă aparține autorilor și nu reflectă în mod necesar viziunea partenerilor sus menționați.

participanți/ Programul EU4Moldova

Contact Irina Branisteru ofițer comunicare ADA

E-mail: irina.branisteru@ada.gv.at

Telefon: +373 69 229 539

*Acest articol este un produs comercial