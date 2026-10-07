Dantelă, trene spectaculoase, corsete victoriene și voalul tip bandană se numără printre tendințele propuse de Diana Voevuțki pentru miresele din 2027. Designerul și-a prezentat noua colecție, formată din 11 rochii, într-o defilare organizată la aniversarea celor 27 de ani de PRO TV Chișinău. Mai multe detalii aflați din cadrul unui material marca „O Seară Perfectă”.

O colecție prezentată cu emoții

Rochii spectaculoase, detalii atent lucrate și tendințe pentru viitoarele mirese. Designerul Diana Voevuțki și-a prezentat noua colecție într-o defilare dedicată femeilor care își caută rochia perfectă.

„Încă îmi tremură mâinile, au fost emoții, da, înțelegeți de ce. Parcă sunt coborâte din filme. Asta, de fapt, a fost scopul nostru, să facem o colecție perfectă care să strălucească, dar să strălucească foarte aristocratic. Și atunci cred că anume asta este: o aristocrație, o eleganță, un bun gust și o modă europeană pe care am vrut să o aduc aici, la noi acasă”, a spus aceasta.

În fața publicului au fost prezentate 11 rochii, fiecare cu detalii și elemente distincte. Brandul Ariadna by Diana Voevuțki a venit cu o nouă colecție pentru sezonul 2027, în care se regăsesc dantelă multă, cape din dantelă, rochii din satin cu trene spectaculoase, talie bine evidențiată și corsete în stil victorian.

„Am avut 11 rochii și ultimele două îmbrăcate pe ultima sută de metri. Este o colecție nouă pentru 2027, urmează toate tendințele pe care le avem în anul ce vine: dantelă multă, cape din dantelă, rochii din satin cu trene spectaculoase, talie foarte bine evidențiată, corsete victoriene sau în stil victorian, adică avem toate tendințele care sunt în sezonul ce vine, pentru toate gusturile”, a explicat designerul.

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Rochii pentru stiluri și preferințe diferite

Noua colecție este gândită pentru sezonul 2027 și propune modele care pot fi adaptate diferitelor stiluri și preferințe ale mireselor. De la rochii minimaliste și modele tip sirenă până la creații voluminoase, viitoarele mirese au mai multe opțiuni.

„Miresele pot opta în dependență de gust, în dependență de corp, în dependență de preferințe, pentru rochii foarte minimaliste, dar în același timp cu o talie bine evidențiată, cu șoldurile foarte frumos scoase în evidență, pentru dantelă, pentru sirene sau pentru fuste foarte voluminoase”, a precizat Diana Voevuțki.

Printre noutățile colecției se numără și voalul tip bandană, un accesoriu care schimbă aspectul ținutei de mireasă.

„Este un tip nou de voal, tip bandană. Foarte mult timp, anul ăsta, probabil la toate miresele, ați întâlnit voal tip spaniol, pentru că el a fost peste tot. Acum, anul ce vine, miresele mai îndrăznețe pot să poarte stilul ăsta. E o bandană care se potrivește atât cu rochiile voluminoase, cât și cu rochiile pe corp”, a explicat designerul.

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Luni de muncă în spatele unei rochii

Fiecare creație presupune însă multă muncă, de la alegerea materialelor până la realizarea ultimelor detalii. Potrivit Dianei Voevuțki, unele rochii sunt rezultatul unui proces care durează luni întregi.

„Vai, luni întregi! Aceste rochii sunt scumpe pentru că, întâi de toate, sunt confecționate din stofe premium, dantele aduse din afară și cred eu că o să bucure femeile care le vor îmbrăca”, a spus Diana Voevuțki.

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

*Acest articol este un produs comercial