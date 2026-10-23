„Este o colecție realizată în totalitate din păr, care include atât creații prezentate la campionate, cât și lucrări mai recente, pentru că eu întotdeauna mă străduiesc să fac un upgrade în ceea ce creez. Este o echipă mare de hairstiliști. S-a pus foarte mult accent pe păr, pe machiaj și, desigur, pe ținutele modelelor”, a menționat Elena Vrânceanu, fashion artist și hairstylist.

Stilul fantasy i-a oferit artistei libertatea de a transforma ideile și visele în coafuri neobișnuite. Fiecare creație reflectă imaginația și viziunea sa artistică.

„Fiecare dintre noi are un vis încă din copilărie. Acest lucru se numește fantasy: visuri rele și visuri bune. Dar nu vorbim doar despre copii, ci și despre oamenii maturi, care au zile grele și zile bune în viață. Cele mai masive și albe creații sunt cele fantasy, adică cele albe, iar cele negre reprezintă o altă latură a stilului fantasy”, a spus Elena Vrânceanu.

Modelele au pus în valoare fiecare creație prin felul în care au prezentat coafurile și au purtat ținutele alese pentru această colecție.

„Vor fi treisprezece modele. Mi-aș fi dorit mai multe, însă am înțeles că spațiul este mai mic. Nu este vorba despre capacitatea mea, pentru că pot mai mult și știu că pot mai mult”, a afirmat hairstylista.

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