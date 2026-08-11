O defecțiune tehnică, un accident sau o mașină care nu mai poate porni pot transforma rapid o călătorie obișnuită într-o situație stresantă. În astfel de momente, accesul rapid la un serviciu de tractare poate face diferența. O soluție locală care digitalizează acest proces este aplicația EVAX .

O defecțiune tehnică, un accident sau o mașină care nu mai poate porni pot transforma rapid o călătorie obișnuită într-o situație stresantă. În astfel de momente, accesul rapid la un serviciu de tractare poate face diferența. O soluție locală care digitalizează acest proces este aplicația EVAX .

EVAX permite șoferilor să solicite un evacuator direct de pe telefon, fără să fie nevoie să caute numere de telefon sau să explice în repetate rânduri unde se află. Aplicația este destinată serviciilor de tractare și asistență rutieră și este disponibilă pentru utilizatorii din Republica Moldova.

Cum funcționează aplicația

Procesul este conceput să fie cât mai simplu. După autentificare, utilizatorul permite aplicației să identifice locația sa, selectează tipul vehiculului și indică destinația unde trebuie transportată mașina.

Ulterior, cererea este transmisă către serviciul de evacuare. Potrivit informațiilor publicate despre EVAX , utilizatorul poate vedea în aplicație informații despre prețul transportului, iar sistemul utilizează localizarea pentru a facilita intervenția unui șofer disponibil.

Aplicația poate fi utilă în mai multe situații: defecțiuni tehnice, accidente, transportul unui automobil care nu mai poate fi condus sau ridicarea unui vehicul dintr-o anumită locație.

Asistență rutieră disponibilă 24/7

Unul dintre principalele avantaje promovate de EVAX este disponibilitatea permanentă. Serviciul este prezentat ca fiind activ 24 de ore din 24, 7 zile din 7, astfel încât șoferii să poată solicita ajutor inclusiv noaptea sau în zilele de sărbătoare.

Potrivit informațiilor serviciului, EVAX operează în mai multe localități din Republica Moldova, iar compania își prezintă serviciile și pentru transport auto în România și Europa.

Nu doar pentru autoturisme

Serviciile promovate prin EVAX nu se limitează la automobilele personale. Platforma menționează posibilitatea de a solicita transport pentru diferite tipuri de vehicule, inclusiv motociclete, furgonete, camioane și tehnică specializată.

Acest lucru poate transforma aplicația într-un instrument util atât pentru șoferii obișnuiți, cât și pentru persoane sau companii care au nevoie de transport specializat al unui vehicul.

Localizarea și prețul, direct din aplicație

Unul dintre elementele importante ale digitalizării serviciului este reducerea timpului necesar pentru plasarea unei comenzi. În locul unei discuții telefonice în care trebuie comunicate manual locația și detaliile vehiculului, utilizatorul poate transmite informațiile prin aplicație.

În actualizările recente sunt menționate și funcții precum vizualizarea live a autospecialelor pe hartă și calcularea prețurilor pentru transport dinamic.

Pentru un șofer aflat într-o situație neprevăzută, posibilitatea de a urmări procesul direct de pe telefon poate însemna mai multă transparență și mai puțin timp pierdut.

O soluție locală pentru o problemă reală

EVAX este un exemplu de serviciu local care încearcă să aducă un model deja familiar din aplicațiile de transport și în domeniul asistenței rutiere: utilizatorul transmite o solicitare, locația este identificată, iar serviciul poate fi urmărit prin intermediul telefonului.

Aplicația EVAX este disponibilă gratuit în magazinele de aplicații, iar dezvoltatorul indicat în App Store este Evax Transport SRL - Companie lider in tractari auto din Republica Moldova

Pentru șoferii din Moldova, ideea este una simplă: atunci când mașina nu mai poate continua drumul, soluția poate fi solicitată direct de pe telefon, fără un proces complicat.

EVAX își propune astfel să transforme serviciul de tractare auto într-un proces mai rapid, mai transparent și mai ușor de accesat, punând tehnologia la îndemâna șoferilor exact atunci când au nevoie de ajutor.

EVAX - asistență rutieră 24/24, atunci când ai nevoie.

Email : info@evax.md

Contact : 069 885 887

Web Site: https://www.evacuator-chisinau-moldova.md

Descarcare Aplicatie : https://evax.md

*Acest articol este un produs comercial