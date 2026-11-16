O nouă identitate care îmbină expertiza aprofundată a pieței locale cu forța, inovația și anvergura internațională ale unuia dintre cele mai importante grupuri bancare din Europa.

EXIMBANK, parte a Grupului Intesa Sanpaolo din 2018, adoptă brandul Intesa Sanpaolo Bank, efectiv începând cu data de 30 noiembrie 2026 sau în jurul acestei date, sub rezerva obținerii tuturor aprobărilor de reglementare necesare și a îndeplinirii formalităților de înregistrare aplicabile. Rebrandingul consolidează identitatea Băncii ca parte a Grupului Intesa Sanpaolo, păstrând în același timp rădăcinile sale locale puternice și relațiile de lungă durată cu clienții.

Grupul Intesa Sanpaolo este în prezent unul dintre cele mai importante grupuri bancare din Europa, deservind peste 21 de milioane de clienți, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, prin expertiza sa consolidată și poziția de lider în domeniul administrării patrimoniului.

Fiind parte a Diviziei Bănci Internaționale a Intesa Sanpaolo, Banca contribuie la o rețea internațională care operează în Europa Centrală și de Sud-Est, precum și în Egipt. Rebrandingul face parte dintr-o inițiativă mai amplă de consolidare a identității comune și a vizibilității rețelei internaționale de bănci a Grupului Intesa Sanpaolo. Acesta reflectă importanța strategică tot mai mare a Diviziei Bănci Internaționale în cadrul Grupului și ambiția de a valorifica expertiza, inovația și capacitățile comune pentru a susține dezvoltarea viitoare. În același timp, sunt menținute rădăcinile locale puternice și relațiile cu clienții, care diferențiază fiecare bancă din cadrul rețelei.

Pentru clienți, rebrandingul înseamnă continuitate: aceiași oameni, aceleași servicii și aceleași relații de încredere construite de-a lungul anilor. Produsele existente, canalele de deservire și operațiunile bancare de zi cu zi rămân neschimbate, asigurând o experiență fără întreruperi pe parcusul tranziției.

Mai mult decât o simplă schimbare de nume, noul brand reflectă angajamentul băncii față de viitor și susține obiectivele sale de dezvoltare pe termen lung. Valorificând punctele forte ale Grupului, Banca își propune să continue investițiile în inovație, digitalizare și experiența clienților, consolidându-și totodată capacitatea de a sprijini persoanele fizice, antreprenorii și companiile într-un mediu tot mai dinamic și interconectat.

Marco Trevisan, Director General al EXIMBANK, a declarat:

„Ne schimbăm denumirea, însă angajamentul nostru față de clienți rămâne exact același. Adoptarea brandului Intesa Sanpaolo Bank exprimă mai clar apartenența noastră la unul dintre cele mai importante grupuri bancare europene, păstrând în același timp expertiza locală și relațiile pe care ne-am construit activitatea. Această nouă identitate reflectă cine suntem astăzi și ambiția noastră de a continua să creștem, să inovăm și să generăm valoare pe termen lung pentru comunitățile pe care le deservim.”

Noul brand va fi implementat treptat în toate punctele de contact fizice și canalele digitale ale Băncii, inclusiv în sucursale, în comunicări, pe canalele online și în materialele destinate clienților. Procesul de rebranding va fi realizat gradual, pentru a asigura o experiență fluidă și transparentă pentru clienți și toate părțile interesate.

Clienții sunt sfătuiți să rămână vigilenți în fața eventualelor tentative de fraudă pe parcursul procesului de rebranding. Banca nu le va solicita să divulge datele de autentificare sau alte informații de securitate și va continua să comunice cu aceștia prin intermediul canalelor sale oficiale.

EXIMBANK (Intesa Sanpaolo Bank din 30 noiembrie 2026, sau în jurul acestei date)

EXIMBANK este o bancă comercială universală din Republica Moldova, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din Europa. Banca oferă o gamă largă de servicii financiare pentru persoane fizice și juridice, inclusiv soluții financiare personalizate. EXIMBANK se distinge prin angajamentul său față de calitate, având ca scop sprijinirea dezvoltării economice a Republicii Moldova și îmbunătățirea accesului la servicii financiare de înaltă calitate.

Grupul Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, cu active financiare ale clienților de peste 1,5 trilioane de euro și un portofoliu de credite de aproape 440 miliarde de euro la sfârșitul lunii septembrie 2026, este cel mai mare grup bancar din Italia, cu o prezență internațională semnificativă.

Grupul este un lider european în Wealth Management și operează o platformă integrată de Advisory, Asset Management și Protection, construită pe baza propriilor companii de produse și a unor rețele de distribuție aflate integral sub control strategic.

Prin divizia sa de Bănci Internaționale, Intesa Sanpaolo operează în 12 țări din Europa Centrală și de Est, precum și Egipt.

Prin divizia IMI Corporate & Investment Banking, Grupul este prezent în 23 de țări, facilitând activitățile transfrontaliere ale clienților săi.

Cu o poziție de referință la nivel mondial în ce privește impactul social, Intesa Sanpaolo este, de asemenea, angajată în procesul de decarbonizare și în sprijinirea clienților în tranziția către un model de Rețeaua de muzee a băncii, Gallerie d’Italia, găzduiește patrimoniul artistic propriu și proiecte culturale de valoare recunoscută.

*Acest articol este un produs comercial