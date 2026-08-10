În perioada pregătirilor pentru revenirea la școală, Felicia Optic Center vine cu o ofertă dedicată copiilor: 15% reducere la lentilele Stellest de la Essilor și garanție de un an pentru toate ramele de brand.

Începutul anului școlar înseamnă manuale, caiete și multe ore petrecute în fața tablei, a cărților și a dispozitivelor digitale. În această perioadă, verificarea vederii poate fi la fel de importantă ca celelalte pregătiri pentru școală, mai ales atunci când copilul acuză dureri de cap, oboseală oculară, se apropie prea mult de carte sau nu vede clar la distanță.

Pentru a sprijini părinții în alegerea unei soluții potrivite, Felicia Optic Center oferă, pe parcursul lunii august, o reducere de 15% la lentilele Stellest de la Essilor .

În plus, la alegerea unei rame de brand, clienții beneficiază de garanție timp de un an. Astfel, părinții pot opta pentru o pereche de ochelari potrivită stilului de viață activ al celor mici, având un plus de siguranță după achiziție.

Lentile Stellest: soluția Essilor pentru controlul miopiei la copii și adolescenți

Lentilele Stellest, dezvoltate de Essilor, sunt dedicate copiilor și adolescenților diagnosticați cu miopie. Spre deosebire de lentilele clasice, acestea nu doar corectează vederea, ci și încetinesc progresia miopiei. Studiile clinice arată că, purtate zilnic timp de aproximativ 12 ore, pot reduce evoluția miopiei cu până la 67% comparativ cu lentilele monofocale obișnuite.

Tehnologia exclusivă HALT (Highly Aspherical Lenslet Target) este cheia eficienței lor. Fiecare lentilă conține o „constelație” de peste o mie de micro-lentile invizibile, care generează un semnal optic în fața retinei. Acest semnal acționează ca un „scut” împotriva alungirii excesive a globului ocular, proces responsabil de agravarea miopiei.

Cu cât miopia apare mai devreme, cu atât riscul de evoluție rapidă este mai mare. Stellest oferă o soluție sigură și eficientă pentru a controla această evoluție, protejând sănătatea oculară pe termen lung.

Oferta de 15% reducere la lentilele Stellest este valabilă pe toată durata lunii august. Pentru alegerea soluției potrivite programează o consultație la Felicia Optic Center.

*Acest articol este un produs comercial