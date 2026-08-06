În ultimii ani, piața bijuteriilor din Republica Moldova trece printr-o schimbare vizibilă. Tot mai mulți moldoveni aleg să investească în bijuterii fabricate acasă, iar tendința este susținută atât de cumpărătorii din țară, cât și de cei din diaspora. Dacă odinioară produsele din import erau considerate alegerea firească, astăzi criteriile de selecție s-au schimbat: oamenii caută transparență, calitate, preț corect și garanția că investesc într-o bijuterie care va rezista peste generații.

Unul dintre brandurile care ilustrează această schimbare este Brilliant Prim, producător autohton de bijuterii din aur, ale cărui creații ajung astăzi în numeroase țări ale lumii, purtate de moldovenii stabiliți peste hotare. Pentru mulți dintre ei, o bijuterie cumpărată din Moldova înseamnă o legătură cu locul de unde au plecat și un simbol pe care îl transmit mai departe copiilor și nepoților din generație în generație.

Reprezentanții Brilliant Prim spun că observă tot mai des acest comportament în rândul clienților, în special al celor din diasporă, care aleg să cumpere bijuterii fabricate în Moldova ori de câte ori revin acasă sau comandă pentru cei dragi.

„Oamenii aleg încrederea, aleg un produs despre care știu cine l-a creat și aleg să investească într-o bijuterie care poate rămâne în familie zeci de ani. Faptul că tot mai mulți moldoveni din diaspora poartă Brilliant Prim ne confirmă că valoarea unei bijuterii nu are granițe”, afirmă Ecaterina Pânzari, cofondatoarea Brilliant Prim.

Potrivit acesteia, unul dintre motivele pentru care brandul este apreciat îl reprezintă raportul echilibrat dintre preț și calitate. Clienții știu exact ce cumpără, beneficiază de transparență privind materialele utilizate și au siguranța că fiecare piesă este realizată cu atenție în atelierul propriu.

Brilliant Prim/ Brilliant Prim

O tendință aparte se observă în categoria verighetelor. Tot mai multe cupluri aleg modele inspirate din motivele tradiționale moldovenești, transformând simbolul căsătoriei într-o declarație de apartenență și respect față de rădăcini. Aceste modele îmbină tradiția cu designul contemporan și au devenit unele dintre cele mai apreciate creații ale atelierului.

„Verighetele cu motive tradiționale sunt printre cele mai solicitate modele. Oamenii își doresc ca în cea mai importantă bijuterie din viața lor să se regăsească și o parte din identitatea lor. Este un detaliu care face diferența și care transformă această zi într-o adevătă poveste”, spune Ecaterina Pânzari.

Brilliant Prim/ Brilliant Prim

În această perioadă, Brilliant Prim desfășoară una dintre cele mai atractive campanii implementate vreodată.

„Verighetele pot fi achiziționate la prețul de 2.500 de lei per gram, iar fiecare client care cumpără bijuterii Made in Moldova în valoare de peste 10.000 de lei beneficiază de un cadou garantat", a adăugat Ecaterina Pânzari.

Brilliant Prim/ Brilliant Prim

La rândul său, Nicolae Pânzari, co-fondatorul Brilliant Prim, consideră că succesul Brilliant Prim vine din relația construită cu fiecare client.

„Atunci când produci acasă, îți asumi responsabilitatea pentru fiecare detaliu. Clientul știe unde a fost creată bijuteria, poate reveni pentru întreținere sau ajustare și are certitudinea că în spatele fiecărei piese există oameni care răspund pentru calitatea ei. Această transparență și corectitudine au construit încrederea de care ne bucurăm astăzi”.

Brilliant Prim/ Brilliant Prim

Creșterea interesului pentru bijuteriile fabricate în Moldova demonstrează că publicul apreciază tot mai mult autenticitatea și valoarea reală a unui produs. Iar pentru mii de familii, o bijuterie Brilliant Prim nu înseamnă doar un obiect din aur, ci începutul unei moșteniri de familie – o piesă care va însoți cele mai importante momente și va fi purtată cu aceeași emoție peste zeci de ani, din generație în generație

*Acest articol este un produs comercial