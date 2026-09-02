Festivalul „Dor țesut în păretare” s-a desfășurat la Ciulucani, Telenești, pentru a șaptea oară, devenind o tradiție înveșnicită.

Președintele Fundației „Valentin Eșanu” a participat duminică , 30 august 2026, la cea de-a VII-a ediție a Festivalului „Dor țesut în păretare”, desfășurat la Ciulucani, Telenești.

Omul de afaceri Valentin Eșanu este băștinaș al raionului Telenești, fiind un motiv de mândrie în plus pentru tradițiile locului. El a menționat că, odată cu integrarea europeană, Moldova se va bucura de un aflux mai mare de turiști, cărora va avea ce să le arate, datinile și valorile strămoșești ale neamului nostru.

Festivalul „Păretarelor” la Ciulucani/ Fundației Valentin Eșanu

„Dacă tot vrem să ne integrăm în Europa, să le arătăm altor civilizații europene tradițiile noastre strămoșești, de care ne mândrim”, a punctat Eșanu.

Cuvânt de salut al președintelui Fundației, Valentin Eșanu

https://www.youtube.com/shorts/XKd0sffxk7U?t=17&feature=share

Valentin Eșanu/ Fundației Valentin Eșanu

Fundația sprijină desfășurarea evenimentului constant, din anul 2022, considerând a fi un aport la promovarea culturii și a datinilor strămoșești, care contribuie la dăinuirea tradițiilor și obiceiurilor peste veacuri.

„Felicitări organizatorilor, care sunt demni de toate meritele pentru inițiativă, perseverență și dedicație în păstrarea și promovarea artei și culturii naționale”, se menționează într-o postare pe pagina de Facebook a Fundației.

Timp de șapte ani, Festivalul a evoluat de la o simplă agățare a păretarelor pe gardurile sătenilor și prezentarea acestora către vizitatori, la amenajarea unui parc, curte și scenă pentru desfășurarea evenimentului și recreere, dar și la amenajarea și vernisarea unei case-muzeu a păretarelor, precum și desfășurarea unui Festival în toată legea, cu ateliere de artă, expoziții, cântece, dansuri și voie bună.

Festivalul „Păretarelor” la Ciulucani/ Fundației Valentin Eșanu

Festivalul „Păretarelor” la Ciulucani/ Fundației Valentin Eșanu

Fundația „Valentin Eșanu” , fondată în 2022, își propune să contribuie la promovarea culturii și artei, a valorilor naționale, a tradiției și datinilor străvechi în Republica Moldova, să susțină tinerii și bătrânii, oamenii în nevoie, să sprijine activități educaționale, inclusiv cele sportive, să aducă bucurii pe chipurile celor necăjiți.

Sloganul Fundației este OAMENI – TRADIȚIE – VALORI!

Festivalul „Păretarelor” la Ciulucani/ Fundației Valentin Eșanu

*Acest articol este un produs comercial