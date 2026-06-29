FLYONE a lansat oficial noua rută directă Chișinău – Batumi, oferind pasagerilor din Republica Moldova o conexiune rapidă și convenabilă către una dintre cele mai populare destinații de vacanță.

Interesul pentru noua destinație s-a făcut remarcat încă din momentul lansării biletelor în vânzare. Numărul mare de pasageri care au ales să călătorească chiar de la primul zbor confirmă că Batumi era o destinație mult așteptată și dorită de călători.

Directorul General FLYONE, Mircea Maleca, a declarat: „Suntem foarte bucuroși să inaugurăm ruta Chișinău – Batumi și să le oferim pasagerilor noștri mai multe posibilități de a călători direct și confortabil. Faptul că primul zbor s-a bucurat de un interes atât de mare ne demonstrează că această destinație era așteptată de mult timp. Misiunea noastră este să conectăm oamenii cu locurile în care își doresc să ajungă, iar fiecare rută nouă înseamnă mai multă accesibilitate și mai multe oportunități pentru călători”.

Zborurile pe ruta Chișinău – Batumi sunt operate de trei ori pe săptămână, în zilele de marți, joi și duminică, oferind pasagerilor flexibilitate în planificarea vacanțelor sau a călătoriilor de afaceri.

Batumi este una dintre cele mai apreciate destinații turistice din regiune, renumită pentru plajele sale, atmosfera vibrantă, gastronomia georgiană și combinația armonioasă dintre arhitectura modernă și centrul istoric. Noua conexiune directă le oferă pasagerilor posibilitatea de a ajunge mai rapid și mai comod într-o destinație preferată atât pentru vacanțe, cât și pentru city break-uri.

Prin extinderea continuă a rețelei de rute, FLYONE își consolidează poziția de lider pe piața aviației din Republica Moldova și continuă să investească în dezvoltarea unor conexiuni care răspund cererii reale a pasagerilor.

Biletele pentru zborurile Chișinău – Batumi sunt disponibile pe site-ul oficial al companiei și în aplicația mobilă FLYONE.

Despre FLYONE

FLYONE a fost lansată în 2016 și a devenit cea mai mare companie aeriană din Republica Moldova, operând cu cea mai mare flotă de aeronave de tip Airbus A320 și A321.

În 2022, compania a devenit membră a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA).

În 2023, compania a reînnoit certificarea IOSA — cel mai înalt standard de siguranță în managementul operațional — și a atins pragul de 2 milioane de pasageri transportați, lansând 14 rute noi și extinzând flota cu încă 3 aeronave.

În 2024, FLYONE a lansat noi destinații, răspunzând cererii tot mai mari pentru conexiuni directe și înregistrând un record de 2,4 milioane de pasageri.

În 2025, compania a transportat peste 3 milioane de pasageri și a operat peste 18.000 de zboruri, consolidându-și poziția de lider regional. Totodată, FLYONE a continuat extinderea flotei și a fost inclusă în clasamentul „SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii” din Europa de Sud-Est.

FLYONE leagă Chișinăul cu destinații populare precum: Batumi, Baku, Malaga, Geneva, Tașkent, Palma de Mallorca, Bremen, Copenhaga, Alicante, Praga, Dubai, Bologna, Milano, Berlin, Tbilisi, München, Larnaca, Frankfurt, Tel Aviv, Luton, Stansted, Parma, Verona, Dublin, Lisabona, Paris, Istanbul, Erevan, Bruxelles, Düsseldorf, Nisa, Amsterdam, Barcelona, Tirana, Tunisia, Antalya, Bodrum, Heraklion, Sharm El-Sheikh, Tivat și Hurghada.

*Acest articol este un produs comercial