Toamna își intră tot mai mult în drepturi, iar odată cu răcirea vremii, garderoba are nevoie de o reînnoire. Dacă ești în căutarea ținutelor potrivite pentru noul sezon, Centrul Comercial Unic vine cu o gamă variată de articole vestimentare pentru întreaga familie.

„La Unic a venit sezonul rece, iar o dată cu el și colecțiile de toamnă-iarnă pentru întreaga familie. Vă așteaptă o gamă variată de scurte, geci și haine călduroase pentru toată familia”, a afirmat Veronica Grăjdean, director marketing UNIC.

De la cei mici până la adulți, fiecare își poate găsi articolele vestimentare potrivite. Produsele sunt organizate pe etaje, astfel încât cumpărăturile să fie mai simple și mai confortabile pentru toți membrii familiei.

„La etajul cinci găsiți tot ce aveți nevoie pentru copiii de toate vârstele, de la nou-născuțin până la 18 ani. La etajul patruu găsiți totul pentru bărbați și respectiv la etajele doi și trei găsiți tot ce e nevoie pentru femei”, a notat aceasta.

Centrul Comercial UNIC te așteaptă pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 8, cu articole vestimentare pentru întreaga familie și opțiuni pentru un sezon rece în care confortul și stilul merg mână în mână.

„Vă invităm la Centrul Comercial Unic să descoperiți noile colecții, să probați și să vă alegeți ținutele preferate pentru sezonul rece”, a menționat Veronica Grăjdean, director marketing UNIC.

*Acest articol este un produs comercial