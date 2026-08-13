GEELY ocupă primul loc pe piața automobilelor noi din Republica Moldova după numărul total de vânzări înregistrate de la începutul anului 2026. Poziția de lider a mărcii este rezultatul alegerii constante a cumpărătorilor pe parcursul anului.

În spatele fiecărei vânzări se află o alegere concretă a unui automobilist. Privite în ansamblu, aceste alegeri reflectă schimbări vizibile în preferințele cumpărătorilor din Moldova: pe lângă preț, tehnologiile, nivelul de echipare, confortul și siguranța au o importanță tot mai mare.

Poziția mărcii este susținută de încă un rezultat relevant: GEELY EX5 EM-i a devenit cel mai vândut automobil nou din Republica Moldova de la începutul anului 2026.

Astfel, după primele șapte luni ale anului 2026, GEELY ocupă primul loc la două niveluri: GEELY este marca nr. 1 pe piața automobilelor noi din Moldova, iar GEELY EX5 EM-i este modelul nr. 1 după volumul vânzărilor.

Automobil/ GELLY

GEELY EX2 — automobil electric compact pentru deplasările de zi cu zi

Manevrabil și ușor de condus în traficul urban aglomerat, EX2 oferă o autonomie de până la 325 km conform ciclului WLTP — suficientă pentru deplasările zilnice la serviciu, studii, pentru rezolvarea treburilor cotidiene sau pentru ieșirile în afara orașului, fără necesitatea de a încărca automobilul în fiecare zi.

GEELY EX2 este disponibil în două niveluri de echipare: Premium — 14 880 $, Flagship — 16 880 $.

Automobil/ GELLY

GEELY Coolray — crossover dinamic, cu un caracter distinct

Motorul turbo 1.5TD de 174 CP, asociat cu transmisia 7DCT cu 7 trepte, îi oferă modelului Coolray o dinamică sigură, păstrând în același timp dimensiuni potrivite pentru utilizarea în oraș. Un argument suplimentar îl reprezintă garanția pentru primul proprietar, de 10 ani sau 500 000 km pentru motor și transmisie.

GEELY Coolray este disponibil în două niveluri de echipare, la prețuri speciale: Luxury — 16 880 $, Flagship — 20 880 $.

Automobil/ GELLY

GEELY Cityray — crossover practic, cu un design îndrăzneț

Cityray combină spațiul unui crossover de familie cu dinamica motorului turbo 1.5TD de 174 CP. Ampatamentul de 2 701 mm asigură un spațiu confortabil pentru pasageri, iar habitaclul generos face modelul potrivit atât pentru deplasările zilnice, cât și pentru călătoriile în familie.

GEELY Cityray, în nivelul superior de echipare Flagship, este disponibil cu un avantaj de 4 000 $, la prețul special de 20 880 $.

Automobil/ GELLY

GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid — nr. 1 în vânzări în Moldova în primul semestru al anului 2026

Hibridul plug-in combină un motor electric de 218 CP cu un motor pe benzină de 1,5 litri și permite parcurgerea unei părți semnificative a traseelor zilnice exclusiv în regim electric. Versiunea Flagship+, echipată cu o baterie de 29,8 kWh, oferă o autonomie electrică de până la 185 km, păstrând în același timp libertatea deplasărilor pe distanțe lungi, fără dependență de infrastructura de încărcare.

În prezent, GEELY EX5 EM-i este disponibil în trei niveluri de echipare: Premium — la prețul special de 22 880 $, Flagship — 26 880 $ și Flagship+ — 28 880 $.

Automobil/ GELLY

GEELY Atlas — tracțiune integrală pentru familie și călătorii

Atlas combină un motor de 2,0 litri, cu o putere de 218 CP, tracțiune integrală și o transmisie automată clasică cu 8 trepte — o configurație destinată celor pentru care contează siguranța la volan și versatilitatea în orice anotimp. Ampatamentul de 2 777 mm asigură un habitaclu spațios, ceea ce face ca Atlas să fie deosebit de potrivit pentru călătoriile în familie și deplasările pe distanțe lungi.

GEELY Atlas, în nivelul superior de echipare Flagship, este disponibil cu un avantaj de 5 000 $, la prețul special de 26 880 $.

Automobile/ GELLY

GEELY EX5 — crossover electric tehnologic de nouă generație

EX5 combină un motor electric de 218 CP și o baterie cu o capacitate de 68,39 kWh cu un habitaclu spațios și sisteme inteligente moderne.

GEELY EX5, în nivelul superior de echipare Flagship, este disponibil la prețul special de 29 880 $.

Automobil/ GELLY

GEELY Monjaro — modelul emblematic al gamei

Monjaro combină un motor turbo de 2,0 litri, cu o putere de 238 CP, tracțiune integrală și o transmisie automată cu 8 trepte. Suspensia adaptivă inteligentă CCD reglează automat caracteristicile amortizoarelor în funcție de condițiile de drum, iar habitaclul spațios și nivelul ridicat de echipare consolidează statutul modelului Monjaro drept vârful de gamă al liniei SUV GEELY.

GEELY Monjaro este disponibil la prețul special de 32 880 $, cu un avantaj de 6 000 $, precum și în leasing cu dobândă de 0%.

Abordarea sistemică GEELY pe piața din Moldova

Poziția GEELY pe piața din Moldova este susținută nu doar de o gamă diversificată de modele, care include automobile pe benzină, hibride și electrice, ci și de infrastructura bine dezvoltată a dealerului oficial. Automobilele sunt disponibile în stocul local, iar echipa profesionistă de consultanți în vânzări însoțește clientul pe întregul parcurs — de la alegerea modelului potrivit și efectuarea unui test-drive până la perfectarea achiziției și utilizarea ulterioară a automobilului.

După achiziționarea automobilului, proprietarii beneficiază de service oficial conform standardelor producătorului, garanții pe termen lung, întreținere tehnică realizată de personal calificat și asistență post-vânzare.

Pentru mai multe informații, alegerea unui automobil disponibil în stoc și programarea la un test-drive, cei interesați se pot adresa showroomului oficial GEELY Moldova:

Adresă: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 14

Tel.: 022 809 350

https://geely.md/md/

*Acest articol este un produs comercial