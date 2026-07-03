FLYONE anunță lansarea oficială a noii rute directe Chișinău – Geneva, extinzând astfel rețeaua de zboruri și oferind pasagerilor din Republica Moldova o conexiune rapidă și confortabilă către unul dintre cele mai importante orașe ale Elveției.

Primul zbor a fost sărbătorit într-o atmosferă festivă, iar pasagerii au avut parte de surprize și cadouri, transformând această inaugurare într-un moment memorabil.

Directorul General FLYONE, Mircea Maleca, a declarat: „Suntem încântați să lansăm ruta Chișinău – Geneva și să le oferim pasagerilor noștri încă o destinație importantă. Geneva un oraș potrivit pentru turism, cât și un punct de legătură important pentru comunitatea moldovenilor din Elveția și pentru călătoriile de afaceri.”

Zborurile Chișinău – Geneva sunt operate de două ori pe săptămână, în zilele de joi și duminică, oferind flexibilitate pentru călătoriile în scop de serviciu, cât și celor care au zboară pentru interese personale.

Geneva este recunoscută la nivel internațional pentru rolul său diplomatic și financiar, fiind sediul mai multor organizații internaționale. Totodată, orașul impresionează prin eleganța sa, peisajele spectaculoase de pe malul Lacului Geneva, apropierea de Alpi și oferta bogată de atracții culturale și turistice.

Biletele pentru zborurile Chișinău – Geneva sunt disponibile pe site-ul oficial al companiei și în aplicația mobilă FLYONE.

Despre FLYONE

FLYONE a fost lansată în 2016 și a devenit cea mai mare companie aeriană din Republica Moldova, operând cu cea mai mare flotă de aeronave de tip Airbus A320 și A321.

În 2022, compania a devenit membră a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA).

În 2023, compania a reînnoit certificarea IOSA — cel mai înalt standard de siguranță în managementul operațional — și a atins pragul de 2 milioane de pasageri transportați, lansând 14 rute noi și extinzând flota cu încă 3 aeronave.

În 2024, FLYONE a lansat noi destinații, răspunzând cererii tot mai mari pentru conexiuni directe și înregistrând un record de 2,4 milioane de pasageri.

În 2025, compania a transportat peste 3 milioane de pasageri și a operat peste 18.000 de zboruri, consolidându-și poziția de lider regional. Totodată, FLYONE a continuat extinderea flotei și a fost inclusă în clasamentul „SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii” din Europa de Sud-Est.

FLYONE leagă Chișinăul cu destinații populare precum: Batumi, Baku, Malaga, Geneva, Tașkent, Palma de Mallorca, Bremen, Copenhaga, Alicante, Praga, Dubai, Bologna, Milano, Berlin, Tbilisi, München, Larnaca, Frankfurt, Tel Aviv, Luton, Stansted, Parma, Verona, Dublin, Lisabona, Paris, Istanbul, Erevan, Bruxelles, Düsseldorf, Nisa, Amsterdam, Barcelona, Tirana, Tunisia, Antalya, Bodrum, Heraklion, Sharm El-Sheikh, Tivat și Hurghada.

*Acest articol este un produs comercial