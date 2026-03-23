Prima zi a Global Money Week 2026 a debutat în forță. Pe 16 martie, iute Moldova și Energbank, ambele parte a consorțiului internațional Iute Group, și-au unit eforturile pentru a organiza activități de educație financiară în cadrul proiectului #YouthEconomy. Evenimentul a reunit peste 70 de elevi ai Colegiului Național de Comerț al ASEM, alături de Sergiu Sobuleac, CEO iute Moldova, și Lilia Boico, Președinta Comitetului de Conducere al Energbank.

În cadrul sesiunii, elevii au participat activ la discuții despre antreprenoriat, inclusiv despre rolul eșecului în procesul de învățare, precum și despre funcționarea sistemului financiar-bancar. Prin exemple reale, din mediul local și internațional, tinerii au explorat cum provocările și greșelile de business pot fi transformate în oportunități de dezvoltare.

„Îmi doresc o afacere care să-mi ofere libertatea de a-mi trăi viața la maximum”

În contextul Global Money Week 2026, peste 70 de tineri au descoperit principii practice de gestionare a banilor și de luare a deciziilor financiare responsabile. Aceste competențe devin tot mai esențiale pentru viitorii antreprenori, în special în contextul accelerării transformărilor digitale.

Potrivit lui Sergiu Sobuleac, dezvoltarea inteligenței artificiale va amplifica importanța capacității de a genera venituri, transformând această abilitate într-o competență indispensabilă pentru noua generație de antreprenori.

„Ca orice tânăr, sunt motivată de provocări și deschisă să valorific astfel de oportunități. Am participat pentru a învăța cum să-mi gestionez mai eficient resursele financiare. Pe termen lung, îmi propun să dezvolt o afacere profitabilă, care să-mi ofere libertatea de a-mi trăi viața la maximum”, a menționat Gloria Cojan, elevă în anul I la specialitatea Marketing, Colegiul Național de Comerț al ASEM.

„Am fost mereu interesată să înțeleg cum se construiește o afacere de succes, dar și care sunt riscurile implicate. Am învățat că orice inițiativă antreprenorială vine la pachet cu provocări, de aceea este important să luăm decizii informate și, chiar și atunci când greșim, să nu renunțăm la ideile noastre”, a accentuat Gabriela Atamanenco, elevă în anul I la specialitatea Turism, Colegiul Național de Comerț al ASEM.

„Am participat pentru a asculta experiențele unor profesioniști care ne încurajează să avem încredere în propriile forțe. Îmi propun să iau parte și la edițiile viitoare, pentru a acumula cunoștințe valoroase necesare dezvoltării mele profesionale și personale”, a adăugat Cosmin Malic, elev în anul I la specialitatea Turism, Colegiul Național de Comerț al ASEM.

„Tinerii sunt tot mai motivați să-și genereze venituri, iar educația financiară le oferă fundamentul necesar pentru a le gestiona în mod responsabil. Astfel de inițiative le deschid noi perspective, îi motivează să fie mai determinați și îi sprijină în dezvoltarea independenței financiare”, a declarat Dorina Patrașcu, profesoară de discipline economice la Colegiul Național de Comerț al ASEM.

Activitatea dedicată educației financiare și antreprenoriale s-a desfășurat cu sprijinul ASEM, al Colegiului Național de Comerț al ASEM, iute Moldova și Energbank. Interacțiunea directă cu experți din domeniul antreprenorial contribuie la dezvoltarea competențelor necesare tinerilor pentru o viață independentă din punct de vedere economic.

#YouthEconomy by iute are un nou partener

Global Money Week 2026 a oferit contextul potrivit pentru prezentarea noului partener al proiectului #YouthEconomy - Energbank. Prin această colaborare, iute Moldova, lider în servicii fintech și soluții digitale moderne, și Energbank își consolidează eforturile comune, ambele instituții făcând parte din consorțiul internațional Iute Group.

Inițiativa reconfirmă angajamentul comun de a investi în educația de calitate a tinerilor interesați de domeniul economic și antreprenorial.

„Ne aflăm la începutul unui parcurs în care contribuim la formarea unei generații cu potențial. Atunci când mai mulți actori împărtășesc aceeași viziune, obiectivele devin mai ușor de atins. Sunt convinsă că tinerii vor resimți impactul pozitiv al acestui parteneriat”, a declarat Lilia Boico, Președinta Comitetului de Conducere al Energbank.

„Tinerii sunt constant interesați de exemple și experiențe reale. Cei prezenți au demonstrat o autentică dorință de a învăța, implicându-se activ în discuții. Este încurajator faptul că elevii valorifică informațiile utile din aceste workshopuri și încep să-și contureze propriile inițiative antreprenoriale încă din perioada studiilor”, a accentuat Sergiu Sobuleac, CEO iute Moldova.

Activitățile din cadrul proiectului #YouthEconomy sunt realizate cu sprijinul ASEM, Junior Achievement Moldova, al Colegiului Național de Comerț al ASEM, iute Moldova și Energbank.

#YouthEconomy, powered by iute Moldova și Energbank, este un proiect de educație financiară și antreprenorială dedicat tinerilor din Republica Moldova. Inițiativa își propune să dezvolte competențe practice, să stimuleze gândirea critică și să consolideze legătura dintre mediul academic și cel de afaceri. iute Moldova și Energbank fac parte din Iute Group, un ecosistem fintech internațional care oferă soluții financiare moderne și accesibile pe piața din Republica Moldova.

Global Money Week 2026 este o inițiativă internațională susținută de OECD, la care participă 176 de țări. Prin activități interactive și sesiuni de mentorat susținute de experți, evenimentul contribuie la formarea unei generații responsabile, capabile să ia decizii financiare informate și să își construiască un viitor sigur și prosper.

Despre Iute Group

iute Moldova și Energbank fac parte din Iute Group, un ecosistem fintech internațional fondat în 2008, în Estonia, specializat în servicii financiare digitale și soluții de creditare.

iute Moldova este o companie activă pe piața locală de fintech, oferind soluții rapide și accesibile de finanțare, plăți și servicii digitale, adaptate nevoilor cotidiene ale clienților.

Energbank activează pe piața bancară din Republica Moldova din 1997 și beneficiază, prin apartenența la Iute Group, de expertiză internațională, infrastructură tehnologică avansată și standarde moderne de guvernanță.

Iute Group oferă servicii financiare digitale, inclusiv plăți, servicii bancare, finanțare și intermediere în asigurări, prin aplicația Myiute și operațiunile sale locale din Europa de Sud-Est. Grupul își finanțează operațiunile prin capital propriu, depozite și obligațiuni garantate listate pe piața reglementată a Bursei de Valori din Frankfurt și pe Lista Principală Nasdaq Baltic. De asemenea, Iute Group și-a extins prezența regională prin intrarea pe piața din Ucraina, unde operează IuteBank – o bancă comercială dezvoltată în urma transferului unor active și pasive ale fostei RWS Bank, în conformitate cu cadrul reglementat de autoritățile ucrainene.

*Acest articol este un produs comercial