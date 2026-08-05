Startup-urile participante pot câștiga un premiu de 3.000 de euro și șansa de a-și prezenta proiectul la sediul Glovo din Barcelona.

• Înscrierile sunt deschise până pe 4 septembrie 2026, iar finala competiției va avea loc pe 22 septembrie, la Chișinău.

• Este prima competiție pentru startup-uri organizată de Glovo în Republica Moldova și prima ediție Power Up desfășurată pe piața locală, în cadrul programului strategic global al Glovo dedicat susținerii ecosistemelor locale de startup-uri.

• Startup-ul câștigător va primi un premiu de 3.000 de euro și două locuri la Glovo StartUp Campus 2026, organizat la sediul central al Glovo din Barcelona, în perioada 6–8 octombrie.

• Sunt eligibile startup-urile care activează în domenii precum: inteligență artificială (AI), fintech, logistică, foodtech, retail, Q-commerce sau sustenabilitate, care au un produs validat, generează venituri și au potențial de extindere.

• Competiția este susținută de parteneri importanți ai ecosistemului local: Startup Moldova, maib - cea mai mare bancă din Republica Moldova, Moldova Innovation Technology Park, Agenția de Investiții și Asociația Businessului European din Moldova (EBA).

• Mai multe detalii: LANDING PAGE

• Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la: powerup.md@glovoapp.com

Glovo, platforma tehnologică de top care conectează utilizatorii cu o gamă largă de produse și servicii, anunță lansarea Power Up Moldova - prima ediție locală a competiției internaționale pentru startup-uri, creată pentru a identifica și susține startup-urile cu potențial ridicat care dezvoltă soluții în domenii precum: inteligență artificială (AI), fintech, logistică, foodtech, retail, Q-commerce și sustenabilitate. Startup-ul câștigător va primi un premiu în valoare de 3.000 de euro și două locuri finanțate integral la StartUp Campus 2026, program internațional organizat la sediul central al Glovo din Barcelona, în perioada 6–8 octombrie. Participanții vor avea acces la sesiuni de mentorat, masterclass-uri, evenimente de networking și oportunități de conectare cu ecosistemul global de startup-uri. ÎNSCRIE-TE AICI

Participarea la competiție este gratuită și deschisă tuturor startup-urilor eligibile din Republica Moldova. Înscrierile se realizează prin intermediul unui formular online dedicat și sunt deschise până pe 4 septembrie 2026. În urma unei etape de preselecție, vor fi selectate până la cinci echipe finaliste, care își vor prezenta soluțiile în cadrul evenimentului final.

Prima ediție Power Up din Republica Moldova este dezvoltată în parteneriat cu organizațiile-cheie din ecosistemul tehnologic și de business local. Startup Moldova contribuie la dezvoltarea ecosistemului local de startup-uri și inovație digitală. maib - cea mai mare și una dintre cele mai avansate digital bănci din Republica Moldova, va găzdui ceremonia de premiere a competiției. Moldova Innovation Technology Park (MITP) reprezintă cea mai mare comunitate tech din Republica Moldova, cu o contribuție de peste 5% la PIB-ul național. Agenția de Investiții, instituție guvernamentală responsabilă de atragerea investițiilor și promovarea imaginii țării, susține dezvoltarea oportunităților pentru afaceri și investiții. Asociația Businessului European din Moldova (EBA Moldova) promovează valorile europene și bunele practici de business și contribuie la alinierea mediului de afaceri din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene.

Andrada Ionescu, General Manager Glovo Moldova: „Republica Moldova are un ecosistem tehnologic dinamic și în continuă dezvoltare, cu fondatori ambițioși și soluții care răspund unor provocări reale ale societății. Prin Power Up, ne dorim să susținem startup-urile care au depășit etapa de idee și se află într-un moment esențial al dezvoltării lor, când accesul la expertiză, mentorat și parteneriate internaționale poate face o diferență decisivă. Acest program reflectă încrederea Glovo, pe termen lung, în potențialul inovației locale de a genera schimbări semnificative.”

Cine poate participa?

Pentru a fi eligibile, startup-urile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

• Să se afle în etapa de dezvoltare specifică rundelor de finanțare Late Seed sau Series A, să aibă un produs sau serviciu deja validat pe piață și să genereze venituri.

• Să aibă o echipă formată din aproximativ 5 până la 50 de angajați. Fondatorii care dezvoltă singuri un startup (solo founders) nu sunt eligibili.

• Să activeze în cel puțin unul dintre domeniile de interes pentru Glovo: AI, fintech, logistică, foodtech, retail, Q-commerce sau sustenabilitate.

• Fondatorul trebuie să cunoască fluent limba engleză, întrucât sesiunile de mentorat din cadrul StartUp Campus se vor desfășura în limba engleză.

• Participanții trebuie să fie eligibili pentru obținerea unei vize Schengen pentru prima săptămână din octombrie 2026.

Ce primește startup-ul câștigător

Startup-ul câștigător va primi un premiu în valoare de 3.000 de euro și două locuri finanțate integral la Glovo StartUp Campus 2026, programul internațional emblematic al Glovo, care va avea loc la Yellow Park, sediul central global al companiei din Barcelona, în perioada 6–8 octombrie.

Echipa câștigătoare va avea oportunitatea de a participa la masterclass-uri și workshop-uri susținute de experți, de a interacționa cu instituții și companii din domeniul tehnologiei, de a-și prezenta proiectul și de a primi feedback direct din partea liderilor de business. De asemenea, participanții vor beneficia de sesiuni individuale de mentorat cu reprezentanți ai echipei executive Glovo.

Startup-ul clasat pe locul al doilea va beneficia de o sesiune de mentorat online, unu-la-unu, cu un reprezentant al echipei executive Glovo, selectat în funcție de nevoile specifice ale afacerii.

Juriul competiției va include reprezentanți ai Glovo, parteneri confirmați din ecosistem, precum și personalități cu experiență în domeniile startup-urilor, tehnologiei și dezvoltării instituționale din Republica Moldova. Membrii juriului vor evalua participanții pe baza a patru criterii principale: impact, inovație, conexiunea cu ecosistemul și potențialul de extindere pe piață.

Prin Power Up, Glovo își propune să ofere startup-urilor cu cel mai mare potențial din Republica Moldova oportunitatea de a obține vizibilitate internațională și de a se conecta la unul dintre cele mai importante ecosisteme tehnologice din Europa.

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*Despre Glovo

Glovo este o platformă tehnologică de top care conectează utilizatorii, companiile și curierii, oferind servicii la cerere din mai multe categorii, de la restaurante locale, magazine alimentare și supermarketuri până la magazine de retail. În calitate de unul dintre liderii segmentului Quick Commerce, următoarea generație a comerțului electronic, viziunea Glovo este de a construi cea mai mare piață online, oferind tuturor acces la orice produs disponibil în orașul lor, în doar câteva minute. Fondată în 2015, la Barcelona, compania operează în 22 de țări din Europa, Asia Centrală și Africa. Pentru mai multe informații despre Glovo, accesați about.glovoapp.com.

Startup Moldova

Startup Moldova este organizația de top dedicată dezvoltării ecosistemului de startup-uri tehnologice și inovației digitale din Republica Moldova. Organizația activează atât la nivel de ecosistem, cât și la nivel de companie, facilitând colaborarea dintre principalii actori, contribuind la îmbunătățirea mediului favorabil dezvoltării startup-urilor și susținând fondatorii și echipele acestora prin mentorat, acces la investiții și oportunități internaționale.

maib

maib este cea mai mare bancă din Republica Moldova, cu peste 30 de ani de experiență pe piața financiară locală. Cu aproximativ un milion de clienți și peste 2.200 de angajați, maib oferă un portofoliu complex de servicii bancare și financiare, punând inovația digitală și experiența clienților în centrul activității sale.

Moldova Innovation Technology Park (MITP)

Moldova Innovation Technology Park este primul e-Park din Europa, care oferă un regim fiscal preferențial companiilor și startup-urilor din domeniul tehnologiei. Înființat printr-o decizie a Guvernului, MITP și-a început oficial activitatea în 2018, cu misiunea de a accelera transformarea Republicii Moldova într-un centru IT competitiv la nivel global.

Agenția de Investiții

Invest Moldova este o instituție publică aflată în subordinea Cancelariei Prim-Ministrului, cu mandatul de a atrage investiții strategice în Republica Moldova, de a contribui la creșterea exporturilor, de a promova imaginea țării și de a dezvolta dimensiunea diplomației economice.

Asociația Businessului European din Moldova (EBA Moldova)

European Business Association Moldova este o asociație care reprezintă interesele companiilor europene din Republica Moldova și promovează un mediu de afaceri favorabil. Organizația este un partener relevant pentru conectarea companiilor și antreprenorilor locali la ecosistemul european de business și inovație.

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