Începând cu 1 iulie 2026, Coob Ads a devenit official Google Ads Sales Representative în Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia și Uzbekistan. Această desemnare este o continuare firească a dezvoltării internaționale a companiei. De mai bine de doi ani, Coob Ads (fosta Admixer Media) activează în statut de official Google Ads Sales Representative în Kazahstan, Serbia, Slovenia și Croația, oferind suport local pentru agenții și advertiseri.

Extinderea pe noi piețe reflectă atât dezvoltarea continua a programului - Google Ads Sales Representative, cât și cererea tot mai mare din partea advertiserilor pentru expertiză locală, ghidare strategică, inițiative educaționale și suport orientat spre creșterea eficienței campaniilor publicitare pe piețele digitale emergente.

Moldova prezintă un potențial puternic de creștere digitală

Moldova este o piață digitală în continuă dezvoltare din Europa de Est. Conform DataReportal , la sfârșitul anului 2025, în țară existau circa 2,8 milioane de utilizatori de internet, rata de penetrare a internetului depășind 80%. Se estimează că până în 2027 piața e-commerce va ajunge la aproximativ 620 de milioane de dolari, reflectând cererea în creștere pentru servicii digitale și online shopping.

„Google a desemnat Coob Ads drept official Google Ads Sales Representative în Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia și Uzbekistan pentru a oferi expertiză directă companiilor de diferit calibru. Acest parteneriat contribuie la accelerarea transformării digitale și generează o creștere semnificativă în Europa Centrală și de Est, precum și în Asia Centrală. Prin oferirea de suport localizat, aceștia ajută companiile să se extindă printr-un acces mai larg la instrumente digitale, instruire dedicată în domeniile de marketing digital și e-commerce, și soluții publicitare moderne bazate pe inteligență artificială. Ne așteptăm ca acest parteneriat să aducă un impact economic semnificativ și să stimuleze inovația digitală pe termen lung pe aceste piețe dinamice”, – Jake Norman, Director Central & Eastern Europe Agency, Google.

Ce înseamnă acest lucru pentru companii

Coob Ads va ajuta companiile din Moldova să crească eficiența campaniilor publicitare în Google Ads, oferind asistență profesională gratuită pentru agenții și advertiseri. Aceasta include:

consultanță strategică privind lansarea și scalarea campaniilor;

suport în lucrul cu Search, YouTube și Display;

implementarea campaniilor publicitare Google bazate pe inteligența artificială (Performance Max, AI Max for Search, Smart Bidding);

webinare de instruire, workshop-uri și sesiuni individuale.

Scopul este simplu: să ajute companiile la reducerea costului de achiziție clienți, creșterea rentabilității investițiilor publicitare (ROAS) și dezvoltarea mai eficientă folosind instrumentele publicitare Google.

„La Coob Ads, suntem convinși că publicitatea trebuie să fie un motor de creștere, nu un cost operațional. În ultimii doi ani, am ajutat sute de agenții și advertiseri să facă tranziția de la campanii standard la strategii de înaltă performanță, bazate pe inteligența artificială, care generează o creștere reală a eficienței și contribuie la scalarea afacerilor. Oferim expertiză strategică și suport profesional gratuit, ajutându-ne partenerii să obțină randament maxim din investițiile în publicitate. Astăzi ne bucurăm să extindem această abordare pe piețe noi și să ajutăm și mai multe companii locale să crească alături de Google Ads” – menționează Mojca Rozac, Global Program Director, Coob Ads.

Despre companie

Coob Ads face parte din grupul de companii CoobX, activând anterior sub brandul Admixer Advertising. Din 2016, compania este official Google Marketing Platform Sales Partner, oferind agențiilor și advertiserilor de pe diverse piețe internaționale acces la instrumente avansate din Google Marketing Platform, inclusiv Display & Video 360, Campaign Manager 360 și Search Ads 360.

De-a lungul anilor, compania și-a extins prezența în peste 10 țări, formând echipe locale și acumulând experiență practică pe diverse piețe digitale. În 2026, compania trece printr-un proces de rebranding, devenind CoobX, reflectând noua sa poziționare ca ecosistem care integrează media, marketingul, datele și tehnologia.

Cum să începi

Agențiile și advertiserii din Moldova pot contacta Coob Ads pentru a beneficia de consultanță gratuită și suport de expertiză în planificarea, lansarea și optimizarea campaniilor publicitare în Google Ads.

Contacte de presă

Google – press@google.com

CoobX – press@coobx.net

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