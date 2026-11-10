În Satul German, conceptul unui trai modern înseamnă și acces la sport, mișcare și relaxare. Astfel a prins contur GRIT Sport Complex, un proiect sportiv destinat întregii familii.

Ideea de a dezvolta un astfel de centru a pornit de la dorința de a oferi locuitorilor Satului German toate facilitățile necesare unui trai confortabil. Fondatorul și investitorul GRIT Sport Complex, Ceslav Ciuhrii, a vorbit despre importanța acestui proiect pentru comunitate.

„Încă de la început am spus că în Satul German vor fi toate facilitățile necesare pentru un trai excelent. De aceea, am considerat că trebuie să deschidem un centru sportiv. Așa cum vedeți, Satul German este un proiect deosebit, iar noi ne-am dorit să construim și un centru sportiv pe măsură”, a declarat Ceslav Ciuhrii, fondatorul și investitorul GRIT Sport Complex.

Diversitatea activităților transformă GRIT într-un spațiu dedicat tuturor formelor de mișcare, de la discipline care dezvoltă forța și rezistența, până la antrenamente pentru echilibru, flexibilitate și relaxare.

„GRIT este un complex mare, frumos, multidezvoltat. Are peste 10 mii de metri pătrați, o sală de forță de 1000 de metri pătrați, 2 piscine de 25 de metri și o piscină pentru bebeluși de 15 metri și sunt foarte multe alte săli pentru antrenamente de grup”, a menționat Elena Rotari, manager general GRIT.

Printre primii vizitatori ai complexului s-a numărat și soprana Valentina Naforniță, care a vorbit despre bucuria de a avea un asemenea spațiu în apropierea casei și despre posibilitatea de a veni aici împreună cu familia.

„Să venim împreună pur și simplu într-o plimbare, de la casa noastră până aici, abia așteptăm, cred că e viitorul nostru la care visăm”, a spus Valentina Naforniță, soprană.

Jurnalistul Dorin Galben a explorat, la rândul său, zonele complexului, iar piscinele i-au atras în mod special atenția.

„Primul lucru pe care l-am făcut am fost în toate zonele și peste tot este frumos, dar zona unde se află bazinele și atmosfera de acolo este foarte frumoasă”, a afirmat Dorin Galben, jurnalist.

Lansarea GRIT Sport Complex marchează un nou pas în dezvoltarea Satului German, aducând mai aproape de comunitate un spațiu modern dedicat sportului, sănătății și unui stil de viață activ.

Grit/ Facebook

Grit/ Facebook

Grit/ Facebook

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