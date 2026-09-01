Amenajarea unei locuințe înseamnă mai mult decât alegerea mobilierului. De la gresie și pardoseli până la obiecte sanitare și robinete, fiecare detaliu contribuie la aspectul și funcționalitatea spațiului.

Pentru a oferi soluții complete, HomeItaly lansează o nouă zonă dedicată gresiei, parchet și amenajărilor interioare, unde clienții pot descoperi colecții atent selectate de gresie, parchet, obiecte sanitare și robinete de la branduri italiene cunoscute la nivel internațional.

Pe lângă produse, oferim consultanță specializată pentru alegerea materialelor și crearea unui concept coerent, adaptat fiecărui proiect.

Gresie și faianță pentru proiecte contemporane

În nouă zonă sunt disponibile colecțiile producătorilor italieni Ceramiche Piemme și Caesar Ceramics, branduri apreciate pentru combinația dintre design, inovație și performanță.

Mobilier baie/ HomeItaly



Colecțiile propun suprafețe inspirate din piatră naturală, marmură, beton sau alte materiale contemporane, fiind potrivite atât pentru spații rezidențiale, cât și pentru proiecte comerciale. Materialele sunt dezvoltate pentru rezistență în timp, întreținere facilă și integrare armonioasă în diferite stiluri de amenajare.

Mobilier baie/ HomeItaly

Parchet pentru proiecte rezidențiale și comerciale

Mobilier baie/ HomeItaly

Reunește colecții de parchet de la Listone Giordano și Skema, branduri italiene recunoscute pentru calitatea materialelor, atenția la detalii și tehnologiile dezvoltate de-a lungul timpului. Colecțiile sunt realizate în colaborare cu arhitecți și designeri de renume, folosesc tehnologii avansate de prelucrare a lemnului și oferă finisaje naturale, apreciate atât în locuințe, cât și în spații comerciale.

Obiecte sanitare și robinete care îmbină designul cu funcționalitatea

Zona dedicată băilor include WC-uri, bideuri, căzi, dușuri, lavoare și mobilier de baie de la producători ca Flaminia și Arbi Arredobagno — branduri italiene apreciate pentru atenția acordată designului, funcționalității și calității materialelor.

Mobilier baie/ HomeItaly

Produsele sunt dezvoltate pentru proiecte contemporane, oferind confort, durabilitate și integrare armonioasă în orice spațiu de baie.

Mobilier baie/ HomeItaly

În completare, colecțiile de robinete Fima Carlo Frattini îmbină designul italian cu soluții tehnice dezvoltate pentru un consum eficient de apă.

Mobilier baie/ HomeItaly

Brandul se remarcă prin una dintre cele mai variate game de finisaje și culori, inserții din materiale precum lemn, piatră și sticlă, precum și prin colecții premiate la nivel internațional. Fiecare model este conceput pentru a oferi libertate în amenajare și un nivel ridicat de personalizare.

Mobilier baie/ HomeItaly

Consultanță pentru alegerea materialelor potrivite

Unul dintre avantaje este posibilitatea de a beneficia de consultanță specializată în alegerea produselor și finisajelor potrivite. Echipa HomeItaly îi ajută pe clienți să identifice combinațiile potrivite de gresie, parchet, obiecte sanitare și robinete, astfel încât toate elementele să formeze un concept unitar. Iar principalul avantaj pentru client este că poate găsi într-un singur showroom tot ce are nevoie pentru amenajarea locuinței.

Prin această abordare, procesul de amenajare devine mai simplu, iar clienții pot lua decizii informate privind materialele, finisajele și soluțiile potrivite proiectului lor.

HomeItaly completează experiența prin produse atent selectate, consultanță dedicată și soluții care răspund cerințelor actuale de design, funcționalitate și sustenabilitate.

Adresa Showroom – Calea Orheiului 28/1

Număr de contact – 069 559 888

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*Acest articol este un produs comercial