Sezonul rece se apropie, iar anul acesta pregătirea pentru iarnă vine cu mai multe provocări decât simpla verificare a centralei. Costurile cu energia rămân una dintre principalele preocupări ale familiilor din Republica Moldova, iar perspectiva unor cheltuieli mai mari pentru încălzire îi determină pe tot mai mulți proprietari să caute soluții prin care să-și reducă consumul și, în același timp, să-și păstreze confortul în locuință.

În această perioadă crește rapid și cererea pentru echipamente de încălzire. Cazane pe lemne, pompe de căldură, centrale, termostate, pompe de circulație și alte componente ale instalațiilor termice sunt căutate într-un interval relativ scurt, ceea ce poate pune presiune pe stocuri și pe termenele de livrare.

La cazan.md, spunem însă că această situație nu trebuie privită cu panică. Cel mai important lucru este ca oamenii să se pregătească din timp și să aleagă soluția potrivită pentru casa și bugetul lor.

Magazin/ cazan.md

„În fiecare toamnă vedem aceeași greșeală: oamenii așteaptă primul frig”

„Cea mai mare provocare nu este neapărat frigul, ci faptul că foarte mulți clienți încep să caute soluții exact în același moment. Vine prima perioadă cu temperaturi scăzute și, dintr-odată, toată lumea are nevoie de cazan, pompă, termostat sau piese de schimb. Atunci apare presiunea pe stocuri, pe instalatori și pe termenele de livrare”, explică Victor, directorul cazan.md.

De aceea, recomandarea principală pentru proprietarii de case și apartamente este să nu aștepte începutul efectiv al iernii. Un sistem verificat în septembrie sau octombrie oferă timp pentru remedierea eventualelor probleme, alegerea echipamentului potrivit și realizarea lucrărilor fără presiunea temperaturilor negative.

Gazul mai scump schimbă modul în care trebuie să privim încălzirea

Într-o perioadă în care costul gazelor influențează tot mai mult bugetul unei familii, întrebarea nu mai este doar „ce centrală să cumpăr?”, ci mai ales „cum pot consuma mai puțină energie pentru același nivel de confort?”

Iar răspunsul nu presupune întotdeauna schimbarea întregului sistem de încălzire. În multe locuințe există centrale pe gaz funcționale, dar instalația este exploatată ineficient. O temperatură prea ridicată în casă, lipsa unui termostat de ambient, reglajele incorecte sau pornirea și oprirea frecventă a centralei pot duce la un consum mai mare decât este necesar.

„Uneori clientul vine pregătit să investească într-un echipament nou, iar noi constatăm că poate obține o îmbunătățire importantă printr-o investiție mult mai mică. Un termostat de ambient corect ales și o instalație bine reglată pot schimba modul în care funcționează întreaga încălzire”, explică Victor.

Termostatul de ambient – una dintre cele mai accesibile investiții

Pentru proprietarii care folosesc centrale pe gaz, una dintre primele recomandări cazan.md este instalarea și utilizarea corectă a unui termostat de ambient. Acesta permite centralei să funcționeze în funcție de temperatura reală din locuință, nu doar după temperatura agentului termic din instalație.

Modelele programabile sau inteligente permit stabilirea unor temperaturi diferite pe parcursul zilei. De exemplu, temperatura poate fi redusă atunci când familia este plecată și poate reveni automat la nivelul dorit înainte ca proprietarii să ajungă acasă. Nu este necesar ca locuința să fie menținută la aceeași temperatură 24 de ore din 24 dacă acest lucru nu este necesar. Într-un sezon cu energie scumpă, controlul devine aproape la fel de important ca sursa de căldură.

Cazanele pe lemne rămân o alternativă importantă

Pentru casele individuale, în special în localitățile rurale sau în zonele unde proprietarii au acces la lemn de foc, cazanele pe combustibil solid continuă să fie o soluție foarte solicitată. Ele pot reprezenta sursa principală de încălzire sau pot fi integrate într-un sistem în care există și o altă sursă de energie.

„Una dintre greșelile pe care le vedem frecvent este alegerea unui cazan mult prea mare pentru necesarul real al casei. Oamenii cred că dacă iau o putere mai mare vor avea automat mai mult confort. În realitate, dimensionarea greșită poate însemna funcționare ineficientă, consum inutil de combustibil și apariția unor probleme precum condensul și gudronul”, spune directorul cazan.md.

Contează foarte mult și calitatea combustibilului. Lemnul insuficient uscat reduce eficiența arderii și poate favoriza depunerile în cazan și coșul de fum. De aceea, cazanul trebuie privit ca parte a unui sistem: dimensionare corectă, instalație executată corespunzător, coș de fum potrivit, pompe și elemente de protecție și reglaj.

Pompele de căldură – o soluție tot mai căutată

O altă categorie care a crescut puternic în ultimii ani este cea a pompelor de căldură. Pentru o casă bine izolată și un sistem de încălzire proiectat pentru temperaturi joase – în special încălzire prin pardoseală – pompa de căldură poate reprezenta o soluție foarte interesantă pentru reducerea dependenței de gaz.

Totuși, specialiștii cazan.md atrag atenția că pompa de căldură nu trebuie aleasă doar după suprafața casei. Contează pierderile termice ale clădirii, nivelul de izolație, suprafața vitrată, temperatura necesară în instalație, tipul sistemului de distribuție și condițiile climatice în care echipamentul trebuie să funcționeze.

„Pompa de căldură este un echipament foarte bun atunci când este aleasă și instalată corect. Nu recomandăm abordarea «am 150 de metri pătrați, dați-mi o pompă pentru 150 de metri». Două case cu aceeași suprafață pot avea necesare termice complet diferite.” În anumite proiecte poate fi luată în calcul și o soluție hibridă, în care pompa de căldură funcționează împreună cu o altă sursă de încălzire.

Magazin/ cazan.md

Deficitul de produse poate apărea exact când începe frigul

Una dintre provocările fiecărui sezon este concentrarea cererii într-o perioadă foarte scurtă. Când temperaturile scad brusc, mii de consumatori își amintesc simultan că trebuie să schimbe centrala, să cumpere un cazan, să instaleze un termostat sau să înlocuiască o pompă defectă. De aceea, anumite modele sau puteri pot deveni temporar mai greu de găsit.

Pentru cazan.md, pregătirea sezonului începe cu mult înainte de venirea frigului. Compania își planifică stocurile și aprovizionarea astfel încât cele mai solicitate categorii să fie disponibile în perioada de vârf.

„Avem experiența multor sezoane și știm aproximativ ce se întâmplă când vine primul val de frig. Încercăm să avem stocurile pregătite și să oferim alternative atunci când un anumit produs se epuizează. Avantajul nostru este că lucrăm cu mai multe categorii de echipamente și putem analiza problema clientului în ansamblu, nu doar să-i vindem un anumit produs.”

Nu există o singură soluție potrivită pentru toate casele

Pentru un proprietar poate fi mai rentabil să păstreze centrala pe gaz și să optimizeze instalația cu un termostat și un control mai bun. Pentru altul, în special dacă are acces la lemn, un cazan pe combustibil solid poate fi o alternativă potrivită. Într-o casă nouă, bine izolată, cu încălzire prin pardoseală, poate avea sens instalarea unei pompe de căldură. Iar în alte situații, soluția optimă poate fi combinarea a două surse de încălzire.

Ce recomandă cazan.md înainte de iarna aceasta

În primul rând, verificați instalația înainte de venirea frigului. O pompă de circulație, un vas de expansiune, un filtru sau o componentă care funcționează defectuos este mult mai simplu de înlocuit acum decât într-o zi cu temperaturi negative.

În cazul centralelor pe gaz, analizați posibilitatea instalării unui termostat de ambient programabil sau inteligent și verificați reglajele sistemului. Dacă aveți un cazan pe lemne, verificați starea cazanului și a coșului de fum și pregătiți din timp combustibilul uscat. Dacă luați în calcul o pompă de căldură, cereți o dimensionare înainte de achiziție și nu alegeți echipamentul exclusiv după suprafața casei.

Iar dacă urmează să construiți sau să renovați o locuință, priviți încălzirea ca pe un sistem complet: izolație + sursă de căldură + încălzire prin pardoseală sau radiatoare + automatizare și control.

O iarnă mai scumpă nu înseamnă neapărat o factură scăpată de sub control

Într-un context în care energia devine tot mai importantă în bugetul unei familii, diferența o poate face eficiența.

„Nu putem controla cât va costa energia în viitor, dar putem controla într-o măsură importantă cât consumăm. Putem alege echipamentul potrivit, putem regla instalația corect și putem evita pierderile inutile. Aici cred că trebuie să fie atenția oamenilor în această iarnă”, spune Victor.

După aproape două decenii de activitate pe piața din Republica Moldova, cazan.md intră în noul sezon rece cu experiența acumulată din mii de proiecte și cu o rețea de 9 magazine, unde clienții pot găsi soluții pentru încălzirea locuinței – de la cazane pe lemne și pompe de căldură până la termostate, încălzire prin pardoseală, pompe, accesorii și componente pentru instalații.

Mesajul pentru această toamnă este simplu: nu așteptați primul ger pentru a vă ocupa de încălzire. O verificare făcută la timp și o soluție aleasă corect pot însemna nu doar mai mult confort în această iarnă, ci și costuri mai bine controlate pentru mulți ani.

*Acest articol este un produs comercial