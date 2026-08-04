Mii de moldoveni se confruntă cu lipsa unuia sau a mai multor dinți. Netratată, această problemă poate afecta masticația, vorbirea, poziția dinților vecini și chiar sănătatea osului maxilar.



La clinica stomatologică DentaSi din Chișinău (str. Vasile Alecsandri, 39), ai acces la o soluție modernă și durabilă: implant dentar la doar 170€, în cadrul unei oferte limitate.



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Implant dentar/ DentaSi



De ce pacienții își pun implanturi dentare la DentaSi?



✔ Medici chirurgi cu peste 10 ani de experiență în chirurgia maxilo-facială și peste 6000 de implanturi dentare inserate.

✔ Propriul laborator dentar pentru realizarea lucrărilor protetice, inclusiv Dinți Ficși pe 4, 6 sau 8 implanturi.

✔ Tehnici moderne de implantare – Sky Fast & Fixed pentru reabilitări accelerate și eficiente.

✔ Vindecare rapidă după intervenție cu tehnologia Endoret®.

✔ Dantură fixă: All-on-4, All-on-6 și All-on-8 în doar 7 zile.



https://www.youtube.com/watch?v=JU6EokRzplM



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Număr de contact: 078 050 022

Adresa: Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 39

WhatsApp: https://wa.me/37378675747

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*Acest articol este un produs comercial