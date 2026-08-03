Implantul dentar este recomandat atunci când un dinte pierdut trebuie înlocuit pentru a reda funcția și aspectul natural al danturii. Realizat corect și întreținut corespunzător, acesta poate rezista mulți ani, chiar pe termen lung. Amânarea tratamentului poate favoriza deplasarea dinților vecini, pierderea osoasă și apariția unor probleme de masticație. Dr. Sorin Negrea, medic protezist implantolog cu 16 ani de experiență, explică într-un podcast realizat de clinica stomatologică Dentus•Dentino când este indicat implantul dentar, cum se desfășoară tratamentul și ce factori influențează succesul acestuia.

Potrivit medicului, implantul dentar este componenta care înlocuiește rădăcina dintelui pierdut.

„Este partea care nu se vede în cavitatea bucală, pentru că se află în os și servește drept fundație pentru dintele care va fi ulterior fixat. Implanturile sunt realizate cel mai frecvent din titan, un material biocompatibil cu organismul uman, dar există și variante din zirconiu”, a explicat Sorin Negrea.

Etapele unui tratament cu implant dentar

Un implant dentar nu reprezintă doar momentul intervenției chirurgicale, ci face parte dintr-un proces mai amplu.

„Implantarea este temelia întregii lucrări. Este fundamentul pe care se construiește viitorul dinte. După etapa de implantare urmează perioada de integrare în os, iar rezultatul final apare după realizarea lucrării protetice”, a spus medicul.

Există o limită de vârstă pentru implanturile dentare?

Un mit frecvent este că implanturile sunt recomandate doar persoanelor în vârstă. Medicul contrazice această idee.

„Nu există o limită superioară de vârstă. Pacientul trebuie să aibă dezvoltarea osoasă finalizată, de regulă după 18 ani. Am avut pacienți de 87-88 de ani cărora le-am inserat mai multe implanturi”, a afirmat medicul protezist implantolog.

Una dintre cele mai frecvente întrebări ale pacienților este legată de durata de viață a implantului.

„Respectăm protocoalele medicale, însă foarte mult depinde și de organismul pacientului. Un implant poate rezista chiar și toată viața dacă există o îngrijire corectă”, a explicat specialistul.

Lipsa osului este una dintre preocupările pacienților, însă aceasta nu înseamnă automat că implantul este imposibil.

„Pentru a planta o floare ai nevoie de pământ. Dacă nu există suficient pământ, creezi condițiile necesare. La fel procedăm și în implantologie: putem reconstrui condiția osoasă pentru ca implantul să poată fi inserat”, a notat Sorin Negrea.

Implant imediat sau implant după câteva luni?

În anumite situații, implantul poate fi inserat chiar în aceeași zi cu extracția dintelui.

„În ultimii ani recurgem tot mai mult la implantarea imediată, deoarece pacientul pierde mai puțin timp și poate avea dintele înlocuit într-o perioadă mai scurtă. Totuși, această variantă nu este posibilă în toate cazurile, mai ales atunci când există infecții locale sau condiții care nu permit inserarea imediată a implantului”, spune medicul.

Pierderea unui dinte poate afecta treptat poziția celorlalți dinți.

„Un dinte lipsă poate părea o problemă mică, mai ales dacă este într-o zonă laterală, dar în timp dinții vecini migrează, apar spații mai mari, igiena devine mai dificilă și poate apărea pierderea de os”, a explicat medicul.

Viața după implant: pacientul uită că îl are

Un implant dentar bine realizat poate deveni parte naturală din viața pacientului.

„După câteva săptămâni sau luni, pacientul uită că are un implant. Este ca un dinte normal și poate avea o viață obișnuită”, a spus medicul protezist implantolog.

Sorin Negrea/ Facebook

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