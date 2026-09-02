Iute Group, grup de banking digital axat pe servicii financiare de zi cu zi în Europa de Sud-Est, și-a majorat veniturile totale cu 11,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 66,1 milioane de euro, în primul semestru al anului 2026. Profitul net al Grupului a constituit 4,1 milioane de euro.

Potrivit lui Tarmo Sild, CEO al Iute Group, prima jumătate a anului a fost marcată, pe de o parte, de presiuni asupra marjelor, iar pe de altă parte, de continuarea investițiilor strategice în dezvoltarea băncii digitale.

„Am continuat tranziția către un model de banking digital, având ca obiectiv dezvoltarea celei mai utilizate super-aplicații de către clienții noștri din fiecare dintre piețele în care activăm. Serviciile bancare ale viitorului înseamnă soluții personalizate. Trebuie să fim în locul potrivit, la momentul potrivit, cu oferta potrivită și să reunim creditele, plățile, depozitele și asigurările într-un mix de produse adaptat nevoilor fiecărui client”, a declarat Tarmo Sild.

În prima jumătate a anului, IuteBank a început să ofere servicii digitale clienților existenți din Ucraina și a lansat aplicația Myiute, cu primele servicii bancare de bază. În prezent, clienții au acces la conturi curente, depozite, transferuri IBAN și servicii de schimb valutar. În același timp, Grupul a continuat procesul de transformare digitală a Energbank în Republica Moldova.

Numărul total de descărcări ale aplicației Myiute a crescut cu 9,8%, ajungând la 1,82 milioane la sfârșitul lunii iunie. În prima jumătate a anului, prin portofelul digital Myiute au fost procesate aproape 2,7 milioane de tranzacții, cu 4,7% mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent. Și segmentul asigurărilor a continuat să înregistreze o creștere rapidă, veniturile din intermedierea asigurărilor majorându-se cu 59,6% față de anul precedent și reprezentând 5,7% din veniturile totale ale Grupului.

Tarmo Sild/ iute.md

Potrivit lui Sild, creșterea segmentului de asigurări reflectă evoluția Iute către un model de banking digital mai diversificat.

„Ne-am majorat veniturile, continuând în același timp să investim în dezvoltarea unor noi servicii și capacități. Obiectivul nostru este să dezvoltăm rapid soluții relevante și să identificăm serviciile pe care clienții și le doresc cu adevărat și pentru care sunt dispuși să plătească”, a declarat Sild.

La sfârșitul lunii iunie, portofoliul brut de credite al Grupului a ajuns la 397 de milioane de euro, în creștere cu 5,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, Iute a continuat să acorde prioritate calității portofoliului, în detrimentul creșterii volumului de credite. Rata de aprobare a cererilor de creditare a scăzut de la 61% la 52% față de anul precedent, în timp ce indicatorul CPI30, care reflectă disciplina de rambursare, s-a îmbunătățit de la 87,9% la 89,3%.

În primul semestru al anului, Iute Group a înregistrat un profit net de 4,1 milioane de euro.

„Profitul net a fost influențat de creșterea costurilor de finanțare, în principal ca urmare a suplimentării, în luna iunie, a emisiunii existente de obligațiuni Eurobond cu 140 de milioane de euro. O bază de finanțare mai mare înseamnă costuri mai ridicate cu dobânzile pe termen scurt, însă ne oferă o sursă de finanțare solidă și predictibilă pentru dezvoltarea businessului în următorii ani. Prioritatea noastră este acum să utilizăm acest capital cât mai eficient”, a adăugat Tarmo Sild.

Iute Credit/ iute.md

În luna iunie, Iute a finalizat suplimentarea cu 140 de milioane de euro a emisiunii sale existente de obligațiuni Eurobond. La sfârșitul primului semestru, Iute îndeplinea ambii indicatori financiari prevăzuți în condițiile emisiunii Eurobond: rata de capitalizare era de 22,6%, față de nivelul minim obligatoriu de 15%, în timp ce rata de acoperire a dobânzilor era de 1,50 ori.

„Capacitatea fundamentală a businessului nostru de a genera fluxuri de numerar ne permite să susținem în continuare creșterea”, a adăugat Tarmo Sild.

Iute Group este un grup de banking digital concentrat pe servicii financiare cotidiene în Europa de Sud-Est. Fondat în 2008 și având sediul central în Estonia, Iute deservește clienți în Albania, Bulgaria, Moldova, Macedonia de Nord și Ucraina. Prin aplicația Myiute și operațiunile sale locale, Iute oferă servicii financiare digitale, inclusiv plăți, banking, finanțare și intermediere de asigurări. Iute Group își finanțează operațiunile prin capital propriu, depozite și obligațiuni garantate listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori din Frankfurt și pe Nasdaq Baltic Main List

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