Ai deja o ofertă de credit sau cauți una nouă? Compar-o cu oferta iute Moldova și poți obține o reducere de până la 20% din costul total al creditului.

Campania „STOP. Compară. START cu iute” este valabilă în perioada 6 august - 30 septembrie 2026 și se adresează atât celor care analizează un credit nou, cât și celor care au deja un credit activ la o altă instituție de creditare nebancară.

De ce să compari costul total?

Dobânda nu este singurul cost al unui credit. Comisioanele și alte taxe pot influența suma pe care ajungi să o achiți până la finalul contractului. De aceea, înainte să alegi un credit, uită-te la costul total - indicatorul care îți arată cât vei plăti în total pentru împrumut.

Cum funcționează campania? Este simplu.

Alegi suma și perioada de care ai nevoie.

Depui cererea online în doar câteva minute.

Dacă ai deja o ofertă de la o altă instituție de creditare nebancară, o transmiți operatorului iute.

iute analizează individual situația ta și îți prezintă oferta finală.

Poți beneficia de o reducere de până la 20% din costul total al creditului, în funcție de oferta și situația ta.

Ce primești cu iute?

Până la 350.000 lei

Perioadă de până la 55 de luni

Fără gaj sau fidejusor

Decizie în doar câteva minute

Cost total prezentat clar înainte de semnare

Banii în aceeași zi, direct în aplicația Myiute

Ai o ofertă? Nu te grăbi să semnezi. Oprește-te. Compară. Și vezi dacă poți plăti mai puțin.

Campania „STOP. Compară. START cu iute” este valabilă în perioada 6 august - 30 septembrie 2026. Reducerea și oferta finală se stabilesc individual, în conformitate cu termenii și condițiile campaniei. Regulamentul oficial este disponibil pe www.iute.md .

Despre iute Moldova

Iute Moldova este parte a iute Group, companie Fintech Estoniană, prezentă în cinci țări: Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia și Bulgaria. Iute Moldova, cea mai rapidă și prima instituție de creditare nebancară din Republica Moldova, ce pune la dispoziția clienților o rețea de bancomate cardless, precum și posibilitatea de asigurare a creditelor în caz de accident. Strategia reputațională și de suport clienți iute Moldova a fost și rămâne a fi concentrată pe digitalizarea tuturor serviciilor oferite, cea mai rapidă metodă de creditare în condiții personalizate fiind aplicația mobilă Myiute.

*Acest articol este un produs comercial