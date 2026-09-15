Amplasat într-o zonă pitorească, la câțiva kilometri de Chișinău, Kazak Club este mai mult decât un loc clasic pentru relaxare. Pe lângă posibilitatea de a petrece timp de calitate în aer liber, complexul agroturistic reprezintă locul perfect pentru doritorii de a descoperi lumea hipismului.

Un proiect construit în jurul hipismului

„Avem un complex bazat practic pe turism, propunem, baza ar fi hipismul. Caii sunt ceea ce noi ne-am propus, un proiect așa mai unic. Am decis să comasăm caii, ecvestru, toate problemele care ar exista”, a declarat Victor Cazacu, fondatorul Kazak Club.

Kazak Club/ Arhiva personală

Kazak Club/ Arhiva personală

Kazak Club/ Arhiva personală

Kazak Club/ Arhiva personală

Kazak Club/ Arhiva personală

Kazak Club/ Arhiva personală

Spațiu pentru evenimente și întâlniri

Kazak Club este potrivit și pentru cei care vor să combine sesiunile de relaxare cu cele de serviciu. Aici găsiți o sală spațioasă pentru conferințe, iar parcările nu sunt deloc o problemă, fiind suficiente locuri pentru toți.

Kazak Club/ Facebook

„Începând de la evenimente simple, cum ar fi un teambuilding al echipelor de serviciu. Avem o sală de conferință destul de încăpătoare, este circa 130–140 persoane, cu o infrastructură bine pusă, parcări, și evenimente cum ar fi chiar și nunți”, a notat Victor Cazacu.

Kazak Club/ Facebook

Două restaurante, iaz și foișor

Lista facilităților puse la dispoziție de Kazak Club nu se oprește aici. Pe teritoriul complexului agroturistic își desfășoară activitatea și două restaurante, gata să răspundă celor mai diverse preferințe culinare.

„Avem două restaurante care activează în dependență de necesitate. Avem diferite servicii din domeniul hipismului, avem un iaz unde putem să pescuim, avem un foișor unde putem să ne odihnim și avem un hotel la dispoziție, foarte bine dotat”, a precizat fondatorul Kazak Club.

*Acest articol este un produs comercial