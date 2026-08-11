La OTP Bank, credem că planurile mari încep cu alegeri inspirate, iar unele investiții își dezvăluie adevărata valoare în timp.

Cu un depozit la termen, oferi mai multă valoare economiilor tale, beneficiind de condiții avantajoase și siguranța de care ai nevoie pentru a-ți construi planurile de viitor.

Mai mult, OTP Bank, transformă economiile tale într-o oportunitate de câștig.

Deschide un depozit la termen de minim 50 000 MDL sau 2 500 EUR/USD, online sau în orice sucursală și participă automat în tombola cu premii:

Unul dintre cele 10 Certificate cadou în valoare de 10.000 MDL pentru procurarea electrocasnice în rețeaua de magazine Maximum.

Marele Premiu: Un Certificat Cadou în valoare de 50.000 MDL pentru procurarea electrocasnice în rețeaua de magazine Maximum.

În plus, beneficiezi de avantajele depozitului:

Dobânzi avantajoase pe diverse perioade, în funcție de nevoile tale;

Bonus la dobândă de până la 0.50 % anual pentru depozitele deschise online;

ZERO costuri pentru deschiderea și administrarea conturilor de depozit;

Card de debit VISA GOLD gratuit pe care vei primi dobânda plătită lunar;

Siguranța și disponibilitatea imediată a resurselor la cont curent, în orice sucursală OTP Bank.

Campania este valabilă până la 18 decembrie 2026, inclusiv.

Detalii și Regulamentul Campaniei pe www.otpbank.md sau la numărul de telefon +373 22 256 45

*Acest articol este un produs comercial