Un laptop gaming este cumpărătura de Black Friday la care reducerea se numără în mii de lei, nu în sute. Mai jos vezi ce serii și ce plăci video intră în bugetul cel mai întâlnit, de ce două laptopuri cu aceeași placă nu sunt la fel de rapide și ce diagonală alegi.

Ce laptop gaming se cumpără cel mai des de Black Friday?

Cel mai des se cumpără de Black Friday un laptop gaming de 20.000–35.000 de lei, cu ecran de 16 inci și placă video RTX 5050, RTX 5060 sau RTX 5070, potrivit datelor NeoComputer, magazin IT din Chișinău fondat în 2006. Între 30% și 40% se cumpără în rate cu 0% dobândă, pe 6 sau 10 luni.

Cele mai cerute serii sunt Lenovo Legion, ASUS TUF, ASUS ROG Strix și ASUS ROG Zephyrus. Circa 70% dintre cumpărători cer 16 inci, 25% cer 18 inci, iar 5% cer 14 inci. Pentru săptămâna reducerilor se așteaptă o creștere a vânzărilor de 25–30% față de o săptămână obișnuită.

Cele mai cerute serii / NeoComputer

Pe 11 noiembrie 2026, în catalog erau 99 de laptopuri de gaming cu plăci RTX , între 18.000 și 178.700 de lei. Dintre ele, 26 costau între 20.000 și 35.000 de lei.

LOQ sau Legion, TUF sau ROG: ce serie intră în acest buget?

Fiecare producător are două trepte de laptop gaming: o serie de intrare și una de vârf. Între 20.000 și 35.000 de lei intră seriile de intrare, adică ASUS TUF, Lenovo LOQ și HP Victus. Lenovo Legion, ASUS ROG Strix și ASUS ROG Zephyrus, cele mai cerute, încep peste acest buget.

Prețurile de pornire, pe 11 noiembrie 2026:

Prețurile de pornire/ NeoComputer

Prețurile de pornire/ NeoComputer

Între cele două trepte, placa video poate fi aceeași. Diferă răcirea, ecranul, carcasa și puterea la care lucrează placa.

NeoComputer/ NeoComputer

RTX 5050, 5060 sau 5070: ce diferă, dacă toate au 8 GB?

Plăcile video RTX 5050, RTX 5060 și RTX 5070 de laptop au toate 8 GB de memorie video, deci diferența dintre ele este de viteză, nu de memorie. O placă de laptop cu 12 GB apare abia la RTX 5070 Ti, de la circa 50.700 de lei. Numele plăcii nu spune nici la ce putere lucrează ea.

RTX 5050, 5060 sau 5070/ NeoComputer

Aceeași placă se montează cu limite de putere diferite, de la 45 la peste 100 de wați, iar un laptop subțire o ține mai jos decât unul gros. Cifra se numește TGP și apare în fișa producătorului, nu pe etichetă. Două laptopuri cu RTX 5060 pot avea deci performanțe vizibil diferite.

Atenție și la generație. Între 20.000 și 35.000 de lei, zece din cele 26 de modele aveau plăci din generații mai vechi, RTX 3050 sau RTX 4050, unele la prețuri mai mari decât laptopurile cu RTX 5050.

16, 18 sau 14 inci: ce diagonală alegi la un laptop gaming?

Diagonala de 16 inci este alegerea echilibrată la un laptop gaming: ecran destul de mare pentru jocuri și greutate de 2,2–2,6 kg, care încă se poate purta. Un model de 18 inci trece de 3 kg și stă mai mult pe birou, iar unul de 14 inci are circa 1,5 kg, dar costă mai mult la aceeași placă video.

diagonala unui laptop gaming/ NeoComputer

În catalog, pe 11 noiembrie 2026, erau 46 de modele de 16 inci, de la circa 19.800 de lei, 21 de modele de 18 inci, de la circa 31.900 de lei, și patru de 14 inci, de la circa 29.000 de lei.

Pune la socoteală și încărcătorul, care cântărește între 0,5 și 1 kg. Pe baterie, placa video lucrează la o parte din putere, deci jocurile merg bine doar cu laptopul în priză. Dacă laptopul va fi purtat zilnic, iar jocurile sunt ocazionale, un laptop obișnuit, pentru birou și studii , este mai ușor și mai ieftin.

Cât de mari sunt reducerile de Black Friday la laptopurile gaming?

Reducerile de Black Friday la laptopurile gaming sunt mici ca procent și mari în lei. În campania din 16–29 noiembrie 2026, modelele incluse în ofertă au reduceri de 4–16%, adică între 1.990 și 6.760 de lei, la prețuri între 19.800 și 82.000 de lei. Sunt cele mai mari economii în lei din toată campania.

Reducerile de Black Friday/ NeoComputer

În rest, reducerile sunt modeste. Pe 11 noiembrie 2026, 83 din cele 99 de laptopuri gaming din catalog aveau un preț redus afișat, dar jumătate dintre reduceri erau sub 3% și una singură trecea de 10%. Notează prețul modelului care te interesează înainte de campanie, cu tot cu cod, pentru că aceeași serie are mai multe configurații.

Întrebări frecvente

Ce laptop gaming merită cumpărat de Black Friday până la 35.000 de lei?Până la 35.000 de lei merită un laptop gaming de 16 inci cu RTX 5060 și 16 GB de memorie RAM, din seriile ASUS TUF sau Lenovo LOQ. Pe 11 noiembrie 2026, laptopurile cu RTX 5060 porneau de la circa 29.600 de lei, iar cele cu RTX 5050, de la circa 24.100 de lei.

Care este diferența dintre Lenovo LOQ și Lenovo Legion?Lenovo LOQ este seria de intrare, iar Lenovo Legion este seria de vârf, cu răcire mai bună, ecran mai bun și carcasă mai solidă. Pe 11 noiembrie 2026, LOQ pornea de la circa 20.800 de lei, iar Legion de la circa 38.000 de lei.

Este suficientă o placă video cu 8 GB la un laptop gaming?O placă video cu 8 GB este suficientă pentru jocuri în Full HD, rezoluția celor mai multe laptopuri gaming din acest buget. Pentru ecrane de 2,5K și texturi la maximum, 12 GB apar de la RTX 5070 Ti în sus.

Pe scurt

De Black Friday se cumpără cel mai des un laptop gaming de 20.000–35.000 de lei, de 16 inci, cu RTX 5050, RTX 5060 sau RTX 5070. Între 20.000 și 35.000 de lei intră seriile de intrare ASUS TUF, Lenovo LOQ și HP Victus, iar Lenovo Legion și ASUS ROG încep de la circa 38.000–40.000 de lei. Plăcile RTX 5050, 5060 și 5070 de laptop au toate 8 GB, iar aceeași placă lucrează la puteri diferite de la un laptop la altul. Reducerile de Black Friday la laptopurile gaming sunt de 4–16%, adică între 1.990 și 6.760 de lei.

Ce verifici înainte să plătești

Seria: de intrare (TUF, LOQ, Victus) sau de vârf (ROG, Legion, Omen).

Placa video și generația ei: RTX 50, nu RTX 3050 sau 4050 la același preț.

Puterea plăcii video, TGP, din fișa producătorului.

Diagonala și greutatea, cu tot cu încărcător.

Memoria RAM: 16 GB minimum.

Prețul notat înainte de campanie, pentru același cod.

La rate cu 0% dobândă: suma ratelor este egală cu prețul redus.

NeoComputer/ NeoComputer

*Acest articol este un produs comercial