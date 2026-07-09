De 16 ani, salonul de bijuterii LEO’R, situat chiar în centrul orașului, aduce strălucire în cele mai importante momente din viaţa clienţilor săi. Cu pasiune, experienţă şi grijă, echipa LEO’R oferă clienţilor produse de calitate care inspiră eleganţă şi rafinament.

Noua colecţie aduce o gamă variată de bijuterii din aur şi argint, verighete pentru toate gusturile, brăţări pentru picior, bijuterii pentru piercing şi un asortiment impresionant de cercei pentru copii. În plus, puteţi beneficia de vouchere cadou în valoare de 500, 1000 și 5000 de lei. La LEO’R, fiecare client beneficiază de consultaţie pentru a găsi bijuteria perfectă, iar pentru ca achiziţia să fie şi mai accesibilă, bijuteriile pot fi cumpărate şi în rate cu 0 procente comision.

„Calitatea este prioritatea noastră. Oferim o varietate foarte mare de bijuterii atât din aur, cât şi din argint, preţuri corecte şi lucrări speciale. Ne bucurăm de clienţii noştri fideli, care ne aleg în fiecare zi, şi vă aşteptăm pe toţi în salonul nostru de bijuterii LEO’R pentru a vă alege bijuteria preferată”, a menționat Doina Codrea, consultant vânzări.

LEO’R/ Facebook

Iar surprizele continua cu reduceri de până la 25 procente şi 30 procente la o selecţie de bijuterii.

LEO’R - locul unde fiecare bijuterie spune o poveste şi fiecare client găseşte accesoriul perfect. Echipa LEO’R vă aşteaptă să descoperiţi noile colecţii şi ofertele speciale.

LEO’R/ Facebook

LEO’R/ Facebook

LEO’R/ Facebook

LEO’R/ Facebook

*Acest articol este un produs comercial