O bijuterie poate păstra în timp mai mult decât valoarea sa, poate deveni parte dintr-o poveste, poate marca un moment important sau poate fi legată de o amintire dragă. Pentru ca piesele prețioase să-și păstreze aspectul impecabil cât mai mult timp, Lions’s Jewellery lansează un nou beneficiu pentru clienții săi: curățarea profesională gratuită pe viață a bijuteriilor achiziționate de la brand. Serviciul este destinat atât celor care dețin deja bijuterii Lions’s Jewellery, cât și persoanelor care urmează să facă o achiziție.

Cum poți beneficia de serviciul gratuit?

Clienții care au deja o bijuterie cumpărată de la Lions’s Jewellery se pot prezenta la oricare dintre saloanele brandului, având asupra lor bonul de cumpărare. Echipa va efectua curățarea profesională a piesei, pentru a-i reda aspectul și strălucirea.

Pentru cei care cumpără o bijuterie Lions’s Jewellery de acum înainte, serviciul de curățare profesională este inclus automat pe viață, fără costuri suplimentare.

Astfel, întreținerea bijuteriilor devine mai simplă, iar piesele preferate pot fi îngrijite periodic, indiferent de cât timp a trecut de la achiziție.

Unde găsești saloanele Lions’s Jewellery?

Serviciul este disponibil în cele trei saloane Lions’s Jewellery din centrul Chișinăului:

- Bd. Ștefan cel Mare 128;

- Bd. Ștefan cel Mare 130;

- Bd. Ștefan cel Mare 132.

Pentru informații suplimentare, clienții pot apela numărul 076767675.

Prin această inițiativă, Lions’s Jewellery își propune să ofere nu doar bijuterii, ci și o soluție de îngrijire pe termen lung pentru piesele care ajung să facă parte din poveștile personale ale celor care le poartă.

*Acest articol este un produs comercial