Un parfum pe care vrei să-l încerci, un aparat de coafat pentru rutina de dimineață sau un cadou ales cu grijă. Unele cumpărături pornesc dintr-o nevoie, altele din dorința de a-ți face o bucurie. IVO le aduce în același loc, alături de produse pentru casă, familie și timpul liber.

IVO.md este un marketplace pentru cumpărături online în Moldova, care reunește ofertele mai multor magazine. Poți descoperi produse de la comercianți verificați și le poți comanda prin aceeași platformă, de pe site sau din aplicație. IVO se ocupă de organizarea livrărilor și oferă asistență pentru comenzi, astfel încât să ai un punct de contact și după cumpărare.

De la rutina de îngrijire la un colț de casă mai primitor

În categoria de produse de frumusețe și îngrijire poți explora parfumuri, machiaj, produse pentru ten și păr, dar și aparate de styling. Un uscător de păr, o perie electrică sau un ondulator pot fi punctul de pornire pentru o achiziție pe care o aveai de ceva vreme în plan.

IVO nu se oprește însă la frumusețe. Catalogul include electrocasnice, mobilier, articole pentru casă și grădină, electronică, modă, sport și produse pentru copii. Poți trece de la îngrijirea personală la amenajarea locuinței sau la alegerea unui accesoriu pentru telefon, fără să schimbi platforma.

Este și un loc din care poate porni o idee de cadou. Un aparat pentru cafeaua de dimineață, o jucărie sau un parfum ales după gusturile persoanei dragi sunt câteva direcții de explorat. Prezența mai multor comercianți îți oferă ocazia să descoperi și magazine pe care nu le cunoșteai.

Cumpărături de pe telefon, în ritmul tău

IVO are aplicații pentru iOS și Android, astfel încât poți răsfoi catalogul și plasa comenzi direct de pe telefon. Nu trebuie să rezervi o după-amiază pentru cumpărături: poți consulta detaliile unui produs atunci când ai un moment liber și poți decide fără grabă.

Aplicația rămâne utilă și după ce ai ales. Primești notificări despre stadiul comenzii, urmărești procesul de livrare și poți comunica mai ușor cu echipa de suport. Informațiile despre achiziție rămân la îndemână, în loc să le cauți în mai multe locuri.

Majoritatea produselor pot ajunge acasă în 24 de ore

Potrivit echipei IVO, majoritatea produselor pot fi livrate la domiciliu în 24 de ore. Termenul concret depinde de disponibilitatea produsului, localitate și momentul confirmării comenzii. Estimarea afișată la finalizarea cumpărăturii este cea pe care trebuie să o verifici pentru comanda ta.

Livrarea este organizată prin parteneri de curierat. Înainte să confirmi, vezi opțiunile disponibile, costul și timpul estimat. În funcție de adresă și dimensiunea coletului, poți alege livrarea la domiciliu sau ridicarea dintr-un automat de colete.

Când alegi produse de la magazine diferite, acestea pot fi expediate separat. Le poți urmări însă din aceeași pagină a comenzii, unde vezi evoluția fiecărui colet.

Știi cum plătești și cui îi ceri ajutor

La finalizarea comenzii sunt disponibile mai multe metode de plată, inclusiv cardurile Visa și Mastercard și MIA. Plățile online se desfășoară printr-o pagină securizată, iar totalul cumpărăturii și costurile livrării pot fi verificate înainte de confirmare.

Coletele expediate prin IVO sunt asigurate pe durata transportului. Dacă o expediere se pierde sau ajunge deteriorată, te adresezi echipei IVO, care gestionează reclamația cu transportatorul.

Pentru produsele eligibile, politica platformei prevede returul în 14 zile, iar solicitarea poate fi inițiată din „Comenzile mele”. Condițiile și excepțiile sunt publicate pe site. La cosmetice și produse de îngrijire, merită verificat în special ce se întâmplă după desigilare: posibilitatea returului nu se aplică automat oricărui produs deschis.

O vitrină nouă și pentru magazinele locale

IVO este deschis și comercianților care vor să ajungă la clienți noi. Înscrierea este gratuită, fără abonament lunar, iar modelul de colaborare presupune comision la vânzare. Magazinele își pot lista produsele și gestiona comenzile, beneficiind de promovare și de organizarea livrărilor prin partenerii platformei. Pentru cumpărători, aceasta înseamnă acces la ofertele unor afaceri diferite, reunite într-un singur loc.

Fie că ai deja ceva în minte sau cauți inspirație pentru următoarea ocazie, IVO poate fi un punct de pornire. Intră pe site sau deschide aplicația, explorează produsele și verifică detaliile care contează pentru tine. Următoarea alegere poate fi pentru casă, pentru cineva drag sau, pur și simplu, pentru tine.

*Acest articol este un produs comercial