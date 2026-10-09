27 de ani de PRO TV au fost sărbătoriți cu o petrecere pe măsură, la Madison Park, acolo unde invitații s-au bucurat de muzică, atmosferă festivă și un meniu pregătit special pentru această ocazie. De la tartalete cu avocado și creveți și bomboane din cașcaval cu prosciutto crudo până la crochete din pui, bucatele au completat o seară în care vedetele au vorbit și despre legătura lor cu Madison și despre evenimentele petrecute aici. Mai multe detalii aflați din cadrul unui material marca „O Seară Perfectă”.

Ce bucate au fost pregătite pentru invitați

Pentru o seară de sărbătoare, buna dispoziție începe și din farfurie. La Madison, meniul a fost pregătit special pentru invitați, iar chef-bucătarul Ghenadie Carp a vorbit despre colaborarea cu PRO TV și despre preparatele pregătite pentru eveniment.

„Este o experiență destul de plăcută, o colaborare care ne ridică la un alt nivel și promovează localul, lumea să cunoască mai detailat despre noi”, a spus Ghenadie Carp.

Chef-ul a vorbit și despre specificul locației, dar și despre atenția acordată produselor și invitaților.

„Madison este o locație care oferă spațiu foarte mare, beneficiem de niște lumini care este punctul forte al nostru, mereu ne bazăm pe materie primă de calitate superioară și oaspetele este prioritatea noastră permanent”, a precizat acesta.

Pentru invitați au fost pregătite și câteva gustări noi.

„Avem ceva din gustările noi, avem niște tartalete la bază cu avocado și creveți, avem niște bomboane din cașcaval cu maioneză din busuioc și prosciutto crudo, crochete din pui tot la cel mai înalt nivel”, a mai spus Ghenadie Carp.

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Emilian Crețu: „Am avut multe evenimente”

Madison a devenit deja gazda mai multor momente importante din viața lui Emilian Crețu. Actorul spune că a avut mai multe evenimente aici și că locația este una familiară pentru el.

„Locația eu știu că am avut multe evenimente și e bine”, a spus Emilian Crețu.

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Pentru familia Melnic, Madison nu este o descoperire de moment, ci o locație pe care o cunosc foarte bine și în care revin cu încredere. Anatolie Melnic a vorbit despre legătura sa cu acest loc și despre alegerea făcută pentru evenimente.

„Eu cunosc locația asta, o cunosc atât de bine. Începuturile mele de prezentare la evenimente au făcut parte și aici. E grandios, face și organizează evenimente lume frumoasă, lume bună. Cred că e unul din cele mai bune alegeri pe care ați putut să le faceți”, a precizat prezentatorul.

PRO TV/ PRO TV

Familia Chistol, impresionată de evenimentele de la Madison

Pentru familia Chistol, Madison a lăsat o impresie puternică, mai ales după evenimentele la care au participat aici. Andrei și Ella Chistol au povestit că au fost recent la o nuntă organizată în această locație.

„Noi recent am fost aici la o nuntă și încă atunci am rămas impresionați. Foarte spectaculos și ne bucurăm că și PRO TV își sărbătorește aici evenimentele. Că este un restaurant de nivel înalt”, au spus aceștia.

Victoria Roșca spune că Madison este printre locurile la care revine cu plăcere și pe care le cunoaște foarte bine.

„Eu știu această locație. Noi venim destul de des aici. PRO TV-ul vine destul de des aici. E frumos, e încăpător, mâncarea este bună. Totul este organizat la cel mai înalt nivel”, a notat prezentatoarea.

La rândul său, Iulia Deliu a vorbit despre faptul că Madison a devenit deja o tradiție pentru evenimentele PRO TV și a apreciat atmosfera și mâncarea pregătită aici.

„Locația, deja pentru noi, este o tradiție și e subînțeles de ce. Este o locație mare, este o locație rafinată, cu gust, astfel încât să găzduiască toți prietenii noștri. Iar prietenii noștri sunt foarte, foarte mulți. Deja cunosc și mâncarea aici, este delicioasă”, a spus prezentatoarea.

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Diana Rotaru: „Întotdeauna această locație a fost o gazdă primitoare”

Iar evenimentele PRO TV au găsit aici, de fiecare dată, o gazdă primitoare. Diana Rotaru își amintește cu drag de serile petrecute la Madison și spune că nu este pentru prima oară când participă la evenimente organizate aici.

„În locația asta nu sunt pentru prima oară la evenimentele organizate de PRO TV. Întotdeauna această locație a fost o gazdă primitoare, cu bucate savuroase, cu aperitive delicioase. Și de fiecare dată PRO TV a știut să uimească, cu amenajarea, cu surprizele muzicale de care ne vom bucura în această seară”, a precizat interpreta.

Eleganța este unul dintre lucrurile care se observă imediat la Madison, iar Diana Rîmiș spune că alegerea locației pentru aniversarea PRO TV nu a fost deloc întâmplătoare.

„Locația e sofisticată, au gusturi bune, pentru asta iubesc PRO TV pentru că au gusturi bune și sunt mereu la nivel. E exact locația pe care au ales-o”, a spus influencerița.

Așa arată evenimentele la Madison: seri în care oamenii, atmosfera, muzica, meniul și detaliile se transformă în rețeta unei petreceri memorabile.

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

*Acest articol este un produs comercial