Târgurile de Crăciun din magazinele Global Store din Chișinău au prins deja contur și îi întâmpină pe vizitatori cu o gamă variată de produse dedicate sărbătorilor de iarnă.

„Astăzi la Global Store de pe Calea Orheiului 28/1 deschidem cel mai tare târg de Crăciun cu decor din Moldova. Sărbătorile încep chiar aici la Global Store”, a spus Gheorghe Condrea, director marketing Global Store.

De la brazi și globuri, până la instalații luminoase și decorațiuni de tot felul, aici puteți găsi tot ce aveți nevoie pentru a aduce magia Crăciunului în casele dumneavoastră. Fie că preferați un decor clasic sau unul modern, fiecare detaliu poate contribui la atmosfera de sărbătoare. Iar pregătirile devin o ocazie frumoasă de a aduce familia împreună și de a transforma locuința într-un spațiu plin de lumină, căldură și bucurie.

„Aici puteți găsi tot ce vă trebuie pentru sărbători, brazi, globuri, ghirlande luminoase, chiar și decor pentru masa de Crăciun, dar și cadouri pentru întreaga familie”, a notat acesta.

Black Friday la Global Store: reduceri de până la 70%

În această perioadă, cumpărăturile vin și cu reduceri atractive. Magazinele Global Store au dat startul campaniei Black Friday, iar clienții pot beneficia de prețuri reduse la o gamă variată de produse.

„De astăzi în magazinele Global Store se începe Black Friday și va dura până la 29 noiembrie și aveți reducere până la – 70 la sută”, a precizat Gheorghe Condrea

Magia sărbătorilor prind viață la Global Store.

*Acest articol este un produs comercial