Antreprenorul român Marius Spătaru va conduce filiala Londra a Camerei de Comerț și Industrie România–Marea Britanie. Numirea sa a fost anunțată de Felicia Akkaya, președinta instituției, care și-a exprimat încrederea în experiența acestuia și în capacitatea sa de a contribui la dezvoltarea comunității de antreprenori români din Regatul Unit.

Ce își propune Marius Spătaru în noua funcție

Stabilit în Marea Britanie, Marius Spătaru este antreprenor și fondator al OLYA Global, având activitate în domeniul educației și antreprenoriatului. Potrivit anunțului făcut de Felicia Akkaya, prin activitatea echipei coordonate de acesta au fost sprijiniți peste 25.000 de studenți în parcursul lor educațional și profesional.

Felicia Akkaya a subliniat că experiența profesională a antreprenorului, dar și proiectele dezvoltate de acesta au stat la baza numirii.

„Pentru mine, aceasta spune mult despre un om: nu doar ceea ce reușește să construiască pentru el, ci ceea ce reușește să schimbe în viețile celorlalți”, a transmis Felicia Akkaya.

La rândul său, Marius Spătaru a vorbit despre obiectivele pe care le are în noua funcție și despre importanța creării unor conexiuni între antreprenorii români din Marea Britanie.

„Din experiența mea de antreprenor în Marea Britanie, știu cât de important este să găsești oamenii potriviți atunci când ai nevoie de un sfat sau de un partener. Îmi doresc ca filiala Londra să ajute antreprenorii români să se cunoască, să își împărtășească experiențele și să dezvolte afaceri împreună”, a declarat acesta pentru KamKam Media.

Un nou rol în comunitatea de afaceri românească din Marea Britanie

Prin noua funcție, Marius Spătaru va avea responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea relațiilor profesionale dintre antreprenorii români din Londra și cei din România. Direcția anunțată urmărește facilitarea întâlnirilor, schimbului de experiență și identificarea unor oportunități de colaborare și parteneriate.

„Îmi doresc ca filiala Londra să devină un loc în care antreprenorii români se întâlnesc, se cunosc și construiesc împreună, găsind parteneriate și oportunități reale în relația România–Marea Britanie”, a precizat Felicia Akkaya.

Marius Spătaru este cunoscut și pentru implicarea în proiecte caritabile, printre inițiativele menționate numărându-se sprijinul financiar oferit unui centru pentru copii, precum și susținerea unor cluburi sportive și a copiilor implicați în activități sportive, a precizat kamkam.media.

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