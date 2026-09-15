Marius Spătaru, fondator Olya LTD, antreprenor și expert în consultanță educațională internațională, va urca pe scena Moldova Business Forum IV, unul dintre evenimentele dedicate antreprenoriatului, leadershipului și dezvoltării afacerilor. Cea de-a patra ediție a forumului este programată pentru 17 octombrie 2026, la Chișinău Arena.

Marius Spătaru, printre speakerii ediției din 2026

Potrivit informațiilor publicate de organizatorii Moldova Business Forum, Marius Spătaru va participa în calitate de speaker în prima zi a evenimentului.

Acesta este prezentat drept fondator Olya LTD, antreprenor și expert în consultanță educațională internațională, cu experiență în domeniul dezvoltării proiectelor și oportunităților educaționale peste hotare.

„Dezvoltare Sustenabilă în Diasporă”

În cadrul forumului, Marius Spătaru va aborda tema „Dezvoltare Sustenabilă în Diasporă”. Subiectul pune în prim-plan oportunitățile de dezvoltare și implicare a diasporei, precum și conexiunea dintre experiența acumulată peste hotare și proiectele dezvoltate acasă.

Detalii despre eveniment

Moldova Business Forum IV se va desfășura în perioada 17–18 octombrie 2026. Prima zi va avea loc la Chișinău Arena, iar cea de-a doua este programată la restaurantul Richland din Chișinău. Organizatorii anunță participarea mai multor antreprenori și experți internaționali și locali.

Evenimentul este destinat antreprenorilor, managerilor, investitorilor și profesioniștilor interesați de dezvoltarea afacerilor, leadership și noi oportunități de colaborare.

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