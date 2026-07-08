Construite pe o abordare sigură, bazată pe consimțământ, tranzacțiile Agent Pay vor rămâne autentificate, transparente și sub control deplin al consumatorului.

Mastercard anunță astăzi încheierea cu succes a fazei pilot prin care au fost realizate primele tranzacții autentificate efectuate de un agent AI în Republica Moldova, marcând un nou pas către dezvoltarea unui comerț asistat de inteligență artificială bazat pe încredere. Proiectul-pilot a fost desfășurat împreună cu maib și Moldindconbank, prin Mastercard Agent Pay.

Agentic commerce – în care agenții AI acționează în numele consumatorilor pentru a face cumpărături, a gestiona abonamente sau a îndeplini activități cotidiene – are potențialul de a transforma modul în care oamenii din Republica Moldova fac cumpărături online. Prin tehnologia Mastercard Agent Pay, agenții AI sunt integrați în procesul de plată într-un mod sigur și controlat, ceea ce permite efectuarea unor tranzacții autentificate și garantează că fiecare plată rămâne transparentă, sigură și de încredere.

„Transformarea digitală a Republicii Moldova se accelerează, iar consumatorii și companiile adoptă tot mai rapid tehnologii inovatoare”, a declarat Irina Untila, Vicepreședinte și Country Manager Mastercard în Moldova. „Suntem mândri să lansăm, împreună cu maib și Moldindconbank, primele tranzacții efectuate de un agent AI în Republica Moldova, aducând astfel această inovație bazată pe inteligență artificială pe piața locală. Acest pas important reflectă evoluția accelerată a ecosistemului digital al țării și evidențiază potențialul comerțului asistat de AI de a oferi experiențe de plată mai simple, mai rapide și mai sigure.”

Acest rezultat confirmă pregătirea tehnică și operațională a băncilor pentru a susține noile modele de tranzacționare AI. Mastercard, împreună cu Moldindconbank și maib, va continua să exploreze noi scenarii de utilizare și oportunități de extindere a comerțului asistat de AI, menținând în același timp standarde ridicate de control, reziliență și conformitate cu cerințele de reglementare.

„Inovația este motorul progresului, iar noi suntem mândri să fim una dintre primele bănci din Republica Moldova care susține comerțul asistat pe inteligență artificială, adoptând soluții noi care creează oportunități și aduc valoare clienților noștri”, a declarat Dmytro Krepak, Vicepreședinte al Comitetului de Conducere al Moldindconbank.

„Comerțul asistat de agenți AI reprezintă o nouă etapă importantă în evoluția serviciilor financiare digitale. Agenții AI pot simplifica procesele și îi pot ajuta pe clienți să ia decizii mai rapid, însă consumatorii trebuie să păstreze întotdeauna controlul asupra datelor, permisiunilor și deciziilor lor financiare. Acest proiect-pilot marchează un pas important către dezvoltarea unui ecosistem de comerț gestionat cu ajutorul inteligenței artificiale și creează noi oportunități atât pentru consumatori, cât și pentru companii”, a subliniat Macar Stoianov, Vicepreședinte al maib.

Conceput pentru a susține dezvoltarea comerțului cu ajutorul agenților AI la scară largă, Mastercard Agent Pay se bazează pe un cadru de încredere „Know Your Agent”, prin care un agent AI poate iniția tranzacții doar după ce este identificat, înregistrat, își confirmă intenția și este autentificat. Agenții AI securizează plățile prin tokenuri dedicate, care asigură că fiecare tranzacție, inclusiv plățile recurente, inițiată de un agent se desfășoară în limitele și conform permisiunilor stabilite de consumator, oferind în același timp vizibilitate asupra agentului care a acționat în numele acestuia și asupra comerciantului de la care a fost efectuată achiziția.

Mastercard construiește viitorul comerțului asistat de agenți AI printr-un protocol universal de schimb de date, care permite o personalizare fluidă și scalabilă, combinat cu autentificarea biometrică în industrie prin Payment Passkeys, oferind utilizatorilor control deplin și posibilitatea de a-și gestiona consimțământul.

*Acest articol este un produs comercial